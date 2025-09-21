Viel Volk ist auf Nino Schurters letzten Runden dabei. Bild: keystone

Schurter zum letzten Mal gefeiert – jetzt ist seine Karriere beendet

Nino Schurter, der erfolgreichste Mountainbiker der Geschichte, beendet am Weltcup in Lenzerheide seine grandiose Karriere mit einem 24. Platz. Weltmeister Alan Hatherly gewinnt das Rennen.

Seine Abschieds-Tournée beendete Schurter an seinem Heimrennen, obwohl zwei Weltcuprennen noch ausstehen. Anders als im Shorttrack-Rennen oder vor einer Woche an der WM in Crans-Montana zeigte Schurter zum Abschluss eine starke Leistung. Er wurde von der Zuschauer-Masse gefeiert wie vor sieben Jahren, als er auf dieser Strecke den siebten seiner zehn WM-Titel holte.

Der Platz war nebensächlich beim Abschied. Bild: keystone

Die Lenzerheide war immer schon ein spezieller Ort für Schurter: Er wohnt in Chur bloss 25 Minuten von der Strecke entfernt, Schurter feierte in der Lenzerheide den 34. Rekord-Weltcupsieg und er schaffte es bis Sonntag auf dieser Strecke mit einer Ausnahme – das war 2022 wegen des berühmt-berüchtigten Crashs im «Zauberwald» mit Mathias Flückiger – immer aufs Podest.

Bei der Zieleinfahrt wird Schurter gefeiert. Video: SRF

Keller siegt bei den Frauen

Zum ersten Mal überhaupt in der Lenzerheide schaffte es bei Schurters Abschiedsrennen kein Schweizer aufs Podest. Mit Vital Albin (8.), Fabio Püntener (9.) und Luca Schätti (10.) schafften es immerhin drei Schweizer unter die ersten 10. Den Sieg holte der südafrikanische Weltmeister Alan Hatherly.

Rissveds, Keller und Blunk (von links) feiern auf dem Podium. Bild: keystone

Dafür triumphierte erstmals überhaupt in Lenzerheide bei den Frauen eine Schweizerin. Alessandra Keller gewann nach einem lange Zeit packenden Duell mit der Schwedein Jenny Rissveds. Die 29-Jährige feierte ihren zweiten Weltcupsieg im Cross-Country. (ram/sda)