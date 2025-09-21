wechselnd bewölkt22°
Evenepoel überholt Pogacar und wird zum 3. Mal Weltmeister im Zeitfahren

UCI 2025 Road World Championship, WM, Weltmeisterschaft Kigali 21/09/2025 KIGALI, RWANDA - SEPTEMBER 21 : Evenepoel Remco BEL during the Men Elite Individual Time Trial of the UCI Road World Champions ...
Remco Evenepoel in Kigali.Bild: www.imago-images.de

Evenepoel wie im Rausch zum WM-Titel – er überholt sogar den vor ihm gestarteten Pogacar

Remco Evenepoel wird zum dritten Mal in Folge Weltmeister im Zeitfahren. Der Belgier ist in Ruanda eine Klasse für sich und nimmt dem Überflieger Tadej Pogacar über zweieinhalb Minuten ab.
21.09.2025, 16:5721.09.2025, 17:33

Was für eine Machtdemonstration von Remco Evenepoel! Der Doppel-Olympiasieger von Paris war zum Auftakt der Rad-WM in Kigali (Ruanda) unwiderstehlich. Der 25-jährige Belgier sicherte sich seinen dritten Titel im Zeitfahren in hoch überlegener Manier.

Zwei Kilometer vor dem Ziel des 40,6 Kilometer langen Rennens überholte Evenepoel gar den zweieinhalb Minuten vor ihm gestarteten Tadej Pogacar. Der Strassen-Weltmeister 2024 und amtierende Tour-de-France-Sieger verpasste das Podest als Vierter um 1,7 Sekunden.

Remco Evenepoel überholt an der Zeitfahr-WM in Kigali Tadej Pogacar
Evenepoel (links) überholt Pogacar.Bild: srf

Lust auf mehr

Silber ging mit 1:15 Minute Rückstand an den Australier Jay Vine. Die Bronzemedaille sicherte sich knapp vor Pogacar Evenepoels Landsmann Ilan van Wilder.

«Ich hatte einen richtig guten Tag und ich hoffe, dass ich die Form bis nächsten Sonntag halten kann», sagte Evenepoel. Dann kommt es im Strassenrennen womöglich erneut zum Duell zwischen ihm und Pogacar, der seinen Titel auf der harten Strecke mit rund 6000 Höhenmetern auf 267,5 Kilometern verteidigen will. Auf der Strasse war Evenepoel 2022 ebenfalls schon Weltmeister.

Küng in den Top Ten

Evenepoel ist der dritte Fahrer nach dem Australier Michael Roger (2003 bis 2005) und dem Deutschen Tony Martin (2011 bis 2013), der drei Mal in Folge Weltmeister im Zeitfahren wird. Damit fehlt dem 25-jährigen Belgier nur noch ein weiterer WM-Titel zum Rekord von Martin und Fabian Cancellara.

Gold! Reusser wird in Ruanda überlegen Weltmeisterin im Zeitfahren

Als bester Schweizer klassierte sich Stefan Küng auf Rang 10. Der Thurgauer büsste 3:49 Minuten auf den Sieger ein. Bloss auf dem 29. Platz beendete Mauro Schmid das Zeitfahren, in dem er 7:39 Minuten länger unterwegs war als der Triumphator. (ram/sda)

