Gold! Marlen Reusser wird in Ruanda Weltmeisterin im Zeitfahren

Marlen Reusser Siegerehrung Frauen Elite ITT Straßen-WM 2025 Ruanda Marlen Reusser (Schweiz) Weltmeisterin vor Anna van der Breggen, Demi Vollering (Niederlande) Siegerehrung Einzelzeitfahren Frauen E ...
Marlen Reusser mit Regenbogentrikot, Goldmedaille und WM-Maskottchen.Bild: imago-images.de

Gold! Reusser wird in Ruanda überlegen Weltmeisterin im Zeitfahren

Marlen Reusser hat ihr grosses Ziel erreicht. Einen Tag nach ihrem 34. Geburtstag gewann die Bernerin in Kigali den WM-Titel im Zeitfahren.
21.09.2025, 12:5421.09.2025, 14:01

Von A bis Z zeigte Marlen Reusser der Konkurrenz auf den 31,2 Kilometern durch die Hügel in Ruandas Hauptstadt Kigali die Meisterin. Bei allen drei Zwischenzeiten lag sie in Führung.

Im Ziel betrug Reussers Vorsprung auf die Konkurrenz 52 Sekunden und mehr. Die Silber- und Bronzemedaille gehen an die Niederlande an Anna van der Breggen und Demi Vollering. Reusser war die einzige Schweizerin am Start.

2025 UCI Road World Championships Picture by Zac Williams/SWpix.com - 21/09/2025 - Cycling - 2025 UCI Road World Championships - BK Arena to Kigali Convention Centre, Kigali, Rwanda - Women Elite Indi ...
Ein Blick auf die Strecke und die Umgebung.Bild: www.imago-images.de

«Es war unglaublich anstrengend»

Für Reusser ist das Regenbogentrikot im Kampf gegen die Uhr der wertvollste Erfolg ihrer Karriere. «Ich kann es kaum glauben», sagte sie im Interview im Ziel. «Ich habe es so oft versucht und es wollte einfach nicht klappen. Es war unglaublich anstrengend. Der Kurs forderte einem alles ab.»

Reusser dachte im grossen Moment an all jene, die sie über die vergangenen Monate und Jahre auf ihrem Weg an die Weltspitze begleitet hatten. «Ich weiss, das sagt jeder, aber ich meine das aus tiefstem Herzen. So viele Leute haben mit mir gearbeitet in den letzten Jahren, mit Leidenschaft, mit Liebe, und nun kann ich das irgendwie zurückzahlen, so wirkt das jedenfalls für mich. Ich bin glücklich für mich selber, aber noch mehr für all die Leute in meinem Umfeld.»

Reusser im Interview.Video: SRF

Triumph nach schwierigen Jahren

Vor allem im vergangenen Jahr hatte Marlen Reusser mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Sie litt an Long Covid und verpasste deswegen die Olympischen Spiele in Paris und die Heim-WM in Zürich. In dieser Saison gewann sie die Tour de Suisse, wurde am Giro d'Italia trotz Erkrankung noch Gesamtzweite, musste die Tour de France aber geschwächt auf der 1. Etappe aufgeben.

Reusser ist die zweite Schweizer Zeitfahr-Weltmeisterin der Geschichte. Vor ihr hatte die Luzernerin Karin Thürig in den Jahren 2004 und 2005 den Titel gewonnen. Reusser stand zwischen 2020 und 2022 drei Mal auf dem Podest (Silber, Silber, Bronze). Dazu gewann sie 2021 an den Olympischen Spielen von Tokio die Silbermedaille in ihrer Paradedisziplin. (ram)

Strecke, Programm und Schweizer Starter an der ersten Rad-WM in Afrika
Mehr zur Rad-WM in Ruanda:
avatar
winglet55
21.09.2025 12:58registriert März 2016
Herzliche Gratulation an die verdiente Siegerin.
332
Melden
Zum Kommentar
avatar
Gitarrenmensch
21.09.2025 13:07registriert Mai 2021
Grossartig!
Diese Athletin ist einfach beeindruckend, Chapeau!
272
Melden
Zum Kommentar
avatar
Pointless Piraña
21.09.2025 13:05registriert Dezember 2019
Sensationell, herzliche Gratulation!
242
Melden
Zum Kommentar
13
