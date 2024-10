Die Fans der Washington Commanders feiern den spektakulären Sieg in letzter Sekunde. Bild: www.imago-images.de

Last-Second-Wunder in Washington und ein Eminem-Zitat – das lief in der NFL

Das Duell der beiden zuerst ausgewählten Spieler im Draft vom April wurde zu einem echten Spektakel, ausserdem glänzte der Ersatzmann für den verletzten Deshaun Watson und einige Rookies lieferten richtig ab. Das Wichtigste vom NFL-Sonntag.

Nummer-2-Pick übertrumpft Nummer 1 in extremis

Lange war unklar, ob Jayden Daniels nach der Rippenverletzung aus der Vorwoche würde antreten können. Am Sonntag war dann aber klar: Der 23-jährige Quarterback der Washington Commanders wird gegen die Chicago Bears auf dem Feld stehen. Und so hatten die NFL-Fans das heiss erwartete Duell zwischen dem im Draft vom April an zweiter Stelle ausgewählten Daniels und dem Nummer-1-Pick Caleb Williams.

Lange war es nicht das erhoffte Spektakel. Bears-Quarterback Williams und mit ihm die Offensive hatte Probleme ins Spiel zu kommen, doch die Defensive machte den Commanders das Leben ebenfalls schwer. Zur Halbzeit stand es nach drei Field Goals 9:0 für Gastgeber Washington. Dann drehten die Bears aber auf: Nach einem weiteren Commanders-Field-Goal lief Runningback D'Andre Swift über 56 Yards zum Touchdown und standen die Bears wenig später schon wieder vor der gegnerischen Endzone.

Der Versuch, O-Liner Doug Kramer kurzfristig zum Runningback umzufunktionieren, ging jedoch nach hinten los. Die Übergabe von Williams zu Kramer klappte nicht und so endete der Spielzug in einem Fumble und ohne Punkte für Chicago. Die Defense hielt den Commanders aber wieder Stand und so konnten die Bears den Fehler wenig später korrigieren. Dieses Mal übernahm der gelernte Runningback Roschon Johnson die Aufgabe, aus einem Yard in die Endzone zu dringen. Williams vollendete die Two-Point-Conversion mit einem Pass auf Cole Kmet und stellte 25 Sekunden vor Schluss auf 15:12 für Chicago.

Eigentlich zu wenig Zeit für einen Touchdown und die Wende, sollte man meinen. Doch Jayden Daniels tat, was er schon die ganze Saison tut: Er sorgte für Spektakel. Mit zwei schnellen Pässen brachte er sein Team bis zur Mittellinie, von wo er dann mit dem letzten Spielzug des Spiels einen weiten Pass lancierte. Das sogenannte «Hail Mary» geriet eigentlich zu kurz, doch der Ball prallte von den Händen eines Bears-Verteidigers ab und fiel dem in der Endzone frei stehenden Commanders-Receiver Noah Brown zum 18:15-Sieg in die Hände.

Damit siegte Washington im achten Spiel zum sechsten Mal, während Chicago auf dramatischste Art und Weise die dritte Niederlage in ihrer siebten Partie hinnehmen musste.

Der unheimliche Goff lässt die Löwen brüllen

Die Detroit Lions überfahren die Tennessee Titans regelrecht mit 52:14. Es ist bereits der fünfte Sieg in Serie und der sechste in sieben Spielen in dieser Saison. Fast schon unheimlich ist dabei die Bilanz von Lions-Quarterback Jared Goff: In den letzten fünf Spielen brachte er 83 Prozent seiner Pässe an den Mitspieler und hatte ein Passer-Rating von 146,5 Punkten. Dieses berechnet die Leistung eines Passgebers anhand verschiedener Gesichtspunkte, das Maximum liegt bei 158,3 Zählern. Noch nie schaffte in der NFL-Geschichte ein Quarterback in einer Spanne von fünf Spielen bessere Werte als der 30-jährige Goff.

Die besten Momente von Jared Goff gegen Tennessee. Video: YouTube/NFL

Fast noch verrückter ist die Statistik, dass von Goffs 91 Würfen in den letzten fünf Partien nur 18 nicht beim Mitspieler ankamen – die Lions-Offensive erzielte in dieser Zeit 24 Touchdowns. Gegen die Titans warf Goff drei Touchdown-Pässe, hatte sonst aber nicht viel zu tun. Dies lag unter anderem am starken Runningback Jahmyr Gibbs (133 Yards, 1 Touchdown) und der starken Defensive, die vier Turnovers erzwang.

Die Lions waren so überlegen, dass der viel gelobte Offensiv-Koordinator Ben Johnson in die Trickkiste griff und Runningback David Montgomery einen Touchdown auf Tight End Sam LaPorta werfen liess.

Und weil Detroit einfach alles gelang, rannte Kalif Raymond nach einem Punt der Titans auch noch über 90 Yards in die Endzone.

Rodgers' Jets verlieren Hoffnung

Jetzt verlieren die New York Jets auch noch gegen die zuvor sechsmal in Folge sieglosen New England Patriots. Zwar machte Aaron Rodgers bei der 22:25-Niederlage mit Pässen für 233 Yards und zwei Touchdowns keine so schlechte Figur, doch verpasste er es erneut, sein Team zum Sieg zu führen – auch weil Kicker Greg Zuerlein ein Field Goal und einen Extrapunkt vergab. Mit weiterhin nur zwei Siegen und nun sechs Niederlagen dürften die Jets kaum noch eine Chance auf die Playoffs haben.

Dabei führten die Gäste bis kurz vor Schluss noch mit fünf Punkten Vorsprung, doch drang Patriots-Runningback Rhamondre Stevenson 22 Sekunden vor Schluss zum zweiten Mal in die Endzone. Wenig später war die Jets-Niederlage besiegelt.

Watson-Ersatz Winston glänzt

In der letzten Woche riss die Achillessehne des seit seinem Wechsel zu Cleveland katastrophal spielenden Deshaun Watson. Ohne ihn gelang den Browns nun der erst zweite Sieg im achten Saisonspiel – und das ausgerechnet gegen die zuletzt überragend auftretenden Baltimore Ravens um Quarterback Lamar Jackson.

Hauptgrund für den 29:24-Sieg war der starke Ersatz-Quarterback Jameis Winston. Der 30-Jährige, der in diesem Jahr «nur» vier Millionen Dollar und damit über 40 Millionen weniger als Watson verdient, warf drei Touchdown-Pässe und blieb ohne Interception. Mit seinem weiten Wurf auf seinen gegen Baltimore besten Receiver Cedric Tillman (99 Yards, 2 Touchdowns) entschied Winston in der Schlussminute dann das Spiel zu Gunsten der Cleveland Browns.

Auf seine Einstellung vor seinem ersten Starteinsatz seit knapp zwei Jahren angesprochen, zitierte Winston das Lied «Lose Yourself» von Rapper Eminem: «Du bekommst nur eine Chance. Verpass diese nicht, denn diese Gelegenheit bietet sich nur einmal im Leben.»

Chiefs bleiben ungeschlagen

Die Kansas City Chiefs bleiben auch im siebten Spiel ungeschlagen und sind damit einsame Spitze in der NFL. Der 27:20-Erfolg bei den Las Vegas Raiders war mit der überzeugendste der Saison – auch weil Tight End Travis Kelce seinen ersten Touchdown der Saison erzielte und zusätzlich auf 90 Yards Raumgewinn kam. Schon in zwei der letzten drei Spiele zeigte der Freund von Taylor Swift nach einem miserablen Saisonstart starke Leistungen.

Auch Superstar-Quarterback Patrick Mahomes gelang gegen Las Vegas im Vergleich zu den letzten Spielen deutlich mehr. So warf er zwei Touchdown-Pässe, doch unterlief ihm auch in dieser Partie eine Interception. Der 29-Jährige warf den Ball in dieser Saison in jedem der sieben Spiele mindestens einmal zum Gegner und kommt bereits auf neun Interceptions – eine mehr wie er Touchdown-Pässe warf.

49ers verschärfen Cowboys-Krise

Mit den San Francisco 49ers und den Dallas Cowboys trafen in der Nacht auf Montag zwei kriselnde Teams aufeinander. Doch während die «Niners» dank des 30:24-Siegs nun eine ausgeglichene Bilanz mit je vier Siegen und Niederlagen aufweisen, verschärft sich die Krise der Cowboys mit der vierten Niederlage in der siebten Partie weiter.

Einmal mehr war das Laufspiel von Dallas extrem schwach und unterliefen Quarterback Dak Prescott, der die Verantwortung in der Dallas-Offensive deshalb fast alleine schultern musste, wieder folgenschwere Fehler. So zum Beispiel die von Deommodore Lenoir hervorragend gefangene Interception beim Stand von 10:13 aus Sicht der Cowboys. In der Folge zogen die 49ers mit zwei Touchdowns davon und konnten von Dallas nicht mehr eingeholt werden.

Weitere Highlights

Bills-Rookie Keon Coleman kommt immer besser in der NFL an. Nachdem der Receiver in der Vorwoche bei 125 Yards Raumgewinn noch ohne Touchdown geblieben war, gelang ihm beim 31:10-Sieg in Seattle dieser unglaubliche einhändige Catch in der Endzone.

Mit Ladd McConkey (111 Yards, 2 Touchdowns) zeigte ein weiterer Rookie-Receiver eine hervorragende Leistung. Der 22-Jährige von den Los Angeles Chargers sorgte beim 26:8-Sieg in New Orleans unter anderem für dieses Highlight:

Die Philadelphia Eagles bezwangen die Cincinnati Bengals 37:17 unter anderem dank drei Touchdown-Läufen von Quarterback Jalen Hurts und diesem 46-Yard-Pass auf Receiver DeVonta Smith:

Colts-Hoffnung Anthony Richardson erlebte mit zehn angekommenen Pässen bei 32 Versuchen erneut keinen besonders guten Tag. Jedoch sorgte er gemeinsam mit Receiver Josh Downs für eines der Highlights bei der knappen 20:23-Niederlage gegen Houston, auch wenn der zunächst gegebene Touchdown zurückgenommen wurde, weil Downs kurz vor der Endzone am Boden war:

Auch die Jacksonville Jaguars unterlagen knapp – 27:30 gegen die Green Bay Packers durch ein Field Goal bei Ablauf der Spielzeit. Der Touchdown zum zwischenzeitlichen Ausgleich durch Evan Engram lässt sich aber allemal sehen: