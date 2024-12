Josh Allen sorgt in der Schneeschlacht von Buffalo für einen speziellen Touchdown. Bild: www.imago-images.de

Ein Touchdown wie im Rugby und Schlägereien – für diese Geschichten sorgte Week 13 der NFL

In Woche 13 der laufenden NFL-Saison feierten die Buffalo Bills einen überzeugenden Sieg gegen die San Francisco 49ers. Josh Allen sorgte für einen Touchdown der besonderen Art. In Houston und bei einem Collegespiel kam es zu Schlägereien unter den Spielern.

Josh Allen und die Bills in Rugbymanier

Das Sunday Night Game zwischen den Buffalo Bills und den San Francisco 49ers fand unter starken winterlichen Verhältnissen statt. Vor dem Spiel machte der Schnee den Organisatoren so sehr zu schaffen, dass sie einen Aufruf starteten, damit die Fans helfen, den Schnee zu entfernen. Zwanzig Dollar pro Stunde und kostenloses Essen erhielten die Fans für die Arbeit, welche die ganze Nacht von Samstag auf Sonntag dauerte.

Auch das Spiel sorgte für einige Highlights. So erzielte Josh Allen, der Quarterback der Buffalo Bills, einen sehr speziellen Touchdown: Nach seinem Pass zu Amari Cooper pitchte ihm dieser den Ball wie im Rugby zurück und Allen hechtete in die Endzone.

In die Statistik fliesst dieser Touchdown für Allen gleich doppelt ein, zum einen als Passing- und zum anderen als Receiving-Touchdown.

Der Favorit auf die MVP-Trophäe zeigte ein weiteres Mal eine sehr starke Leistung und warf beim 35:10 Erfolg neben seinem eigenen Lauf in die Endzone, noch einen weiteren Touchdown. Mit dem Sieg sichern sich die Buffalo Bills den Divisionstitel und damit auch einen Platz in den Playoffs.

Für die unterlegenen 49ers werden die Playoffs nach der dritten Niederlage in Serie immer schwieriger zu erreichen, zu allem Überfluss zog sich Runningback Christian McCaffrey eine schwere Verletzung zu und wird mindestens die nächsten vier Spiele verpassen. McCaffrey bestritt nach einer langen Verletzungspause erst sein viertes Saisonspiel.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: YouTube/NFL

Lawrence wird ausgeknockt

Bei der Partie zwischen den Jacksonville Jaguars und den Houston Texans kommt es zu einer sehr unschönen Szene. Jacksonvilles Quarterback Trevor Lawrence wird von Texans-Linebacker Azeez Al-Shaair ganz böse erwischt. Als Lawrence bereits an den Boden gerutscht ist, checkt ihn Al-Shaair mit voller Wucht um. Der erste Pick des NFL-Drafts-2021 blieb liegen und zeigte direkt Anzeichen einer Hirnerschütterung.

Rund um den Übeltäter brach daraufhin eine heftige Rangelei aus. Al-Shaair wurde nach dem Hit vom restlichen Spiel ausgeschlossen und beim Verlassen des Platzes von Fans mit Gegenständen beworfen.

Lawrence meldete sich mittlerweile in den sozialen Medien und teilte mit, dass er zu Hause ist und sich besser fühlt. Er bedankte sich für die ganzen Genesungswünsche.

Das Spiel konnten die Houston Texans mit 23:20 knapp für sich entscheiden. Damit machen die Texans mit dem achten Saisonsieg einen weiteren Schritt in Richtung Playoffs. Für Jacksonville ist die Saison praktisch gelaufen, nach zwölf Spielen haben die Jaguars nur zwei Siege auf dem Konto.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: YouTube/NFL

Die Colts werden für viel Risiko belohnt

Die Indianapolis Colts haben in ihrem Spiel gegen die New England Patriots kurz vor Schluss volles Risiko genommen und wurden dafür belohnt.

Nach einem Touchdown kurz vor Schluss, welcher das 23:24 aus der Sicht von den Colts markierte, kickte das Team aus Indinapolis nicht den Extrapunkt, sondern versuchte von zwei Yards erneut den Weg in die Endzone, um zwei Punkte zusätzlich zu erhalten. Das gelang auch, und so ging Indianapolis zwölf Sekunden vor Schluss entscheidend in Führung.

Die Patriots versuchten mit einem Field Goal aus 68 Yards das Spiel nochmals zu drehen. Doch der Kick von Joey Slye war ganz knapp zu kurz und so war der Sieg für die Colts sicher. Wäre das Field Goal verwandelt worden, hätte Slye einen neuen Distanz-Rekord in der NFL aufgestellt.

Mit dem Sieg wahren die Indianapolis Colts weiterhin ihre Chancen auf einen Platz in den Playoffs. Mit einer Bilanz von sechs Siegen und sieben Niederlagen sind sie aktuell auf dem achten Platz ihrer Conference. Die ersten sieben Teams schaffen die Qualifikation für die entscheidende Saisonphase. Die Patriots mussten in dieser Saison bereits zum zehnten Mal als Verlierer vom Platz gehen und können die Playoffs nicht mehr erreichen.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: YouTube/NFL

Spektakel zwischen Cincinnati und Pittsburgh

Beim Spiel zwischen den Cincinnati Bengals und den Pittsburgh Steelers gab es, wie eigentlich jedes Mal bei einem Spiel der Bengals, ein Punktespektakel. Wie so oft in dieser Saison am Schluss zu Ungunsten von Cincinnati.

Die Steelers setzten sich auswärts mit einem 44:38 durch und stehen somit weiterhin an der Spitze der AFC North. Eine sehr starke Partie zeigte dabei der in dieser Saison wiedererstarkte Quarterback Russell Wilson, welcher für insgesamt 414 Yards den Ball warf und dazu drei Touchdowns erzielte.

Auch Joe Burrow, Quarterback der Bengals gelangen drei Touchdowns, doch ein weiteres Mal unterlagen die Bengals aufgrund ihrer schwachen Defense. Eine besonders bittere Statistik aus Sicht der Bengals ist, dass sie in dieser Saison vier Spiele verloren haben, obwohl sie über 33 Punkte erzielt haben. In der gesamten Liga kam das in der bisherigen Saison sonst nur einmal vor.

Im Kampf um die Playoffs kann sich Cincinnati keine Ausrutscher mehr erlauben, wollen sie noch eine kleine Chance haben, um den Superbowl zu spielen.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: YouTube/NFL

Horrorvorstellung von Cousins

Einen Abend zum Vergessen erlebte Kirk Cousins. Gegen die Los Angeles Chargers warf der Quarterback der Atlanta Falcons insgesamt vier Interceptions. Eine davon wurde von den Chargers zum Touchdown zurückgetragen. Eine andere kurz vor Schluss bedeutete das Ende des Spiels.

Der 17:13-Erfolg der Chargers ist bereits der achte Sieg im zwölften Spiel der laufenden Saison. Die Falcons weisen nach ebenso zwölf Spielen eine ausgeglichene Bilanz auf.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: YouTube/NFL

Weitere Highlights

Die Seattle Seahawks feiern gegen die New York Jets einen knappen Sieg. Beim 26:21-Sieg sorgte Defensive Lineman Leonard Williams für die Szene des Spiels. Über 92 Yards trug Williams den Ball nach einer Interceptio in die Endzone.

Die Las Vegas Raiders standen am Freitag kurz vor einem sensationellen Sieg gegen die Kansas City Chiefs. Doch als die Raiders Sekunden vor dem Ende beim Spielstand von 17:19 bereits in Field Goal Reichweite standen, misslang ihnen ein Snap und Kansas konnte den Ball auflesen und das Spiel somit gewinnen.

Ein weiteres starkes Spiel zeigte Saquon Barkley, der Runningback der Philadelphia Eagles lief beim 24:19-Erfolg insgesamt zu 107 Yards Raumgewinn und erzielte einen Touchdown. Für die Eagles ist es der achte Sieg in Serie.

Barkley sorgte bereits letzte Woche für Aufsehen: Dank Barkley hat die ganze NFL Angst vor Philly – Washington und Dallas drehen am Rad

Ein Zusammenschnitt der besten Aktionen und Spielzüge von Woche 13 findest du in diesem Video:

Die besten Szenen der Woche. Video: YouTube/NFL

Bonus: Schlägerei im College Football:

Beim Collegespiel zwischen Ohio State und den Michigan Wolverines kam es nach dem Spiel zu einer Massenschlägerei auf dem Feld. Als das Team aus Michigan nach dem Sieg mit der eigenen Fahne im gegnerischen Stadion jubelte eskalierte es komplett und die Spieler gingen daraufhin aufeinander los.