Patrick Mahomes und die Kansas City Chiefs stehen schon wieder im Super Bowl. Bild: www.imago-images.de

Kansas City steht schon wieder im Super Bowl – die Eagles überlaufen die Commanders

Die Kansas City Chiefs erreichen zum dritten Mal hintereinander den Super Bowl. In einer Final-Neuauflage gegen die Philadelphia Eagles haben sie die Chance auf Historisches.

Kansas City – Buffalo 32:29

Nach dem hart erkämpften 32:29 gegen die Buffalo Bills spielen die Chiefs nicht nur zum dritten Mal in Serie um die wichtigste Trophäe im American Football. Sie können sie als erste Mannschaft auch zum dritten Mal am Stück gewinnen. Die Super Bowl wird am 9. Februar in New Orleans ausgetragen.

Insgesamt ist es die fünfte Final-Teilnahme in den vergangenen sechs Jahren für Kansas City. Im vergangenen Jahr siegten die Chiefs gegen die San Francisco 49ers, vor zwei Jahren hatten sie ihre Serie begonnen - mit einem Sieg gegen die Eagles.

Durch ein Field Goal von Harrison Butker gingen die Chiefs dreieinhalb Minuten vor dem Ende in Führung. Die Bills mussten nun Punkte erzielen, doch Dalton Kincaid konnte den Pass von Josh Allen beim vierten Versuch nicht festhalten und so liessen die Titelverteidiger nach einem erfolgreichen First Down die Zeit hinunterlaufen.

«Mir fehlen die Worte», sagte Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes, der zwei Touchdowns durch Läufe selber erzielte und einen weiteren durch einen Pass vorbereitete. «Es geht nicht um eine oder ein paar Personen. Es geht um alle in diesem Team. Das ist ein Teamsport.»



Die Zusammenfassung des Spiels. Video: YouTube/NFL

Zum bereits vierten Mal in Serie verlieren die Bills gegen die Chiefs in den Playoffs. Damit muss Buffalo weiterhin auf den ersten Super-Bowl-Erfolg warten.

Philadelphia – Washington 55:32

Die Philadelphia Eagles dominierten ihren Halbfinal klar - auch dank einer geglückten Startphase. Beim 55:23 gegen die Washington Commanders überragte Runningback Saquon Barkley mit zwei Touchdowns in den ersten zwei Angriffen der Eagles.

Bereits bei seinem ersten Lauf lief Barkley zu einem 60-Yard-Touchdown und lenkte das Spiel in die richtige Richtung für die Eagles. Gerade einmal vier Spielminuten später jubelte der Runninback über seinen zweiten Touchwon. Einen dritten liess Barkley im Schlussviertel folgen. Insgesamt lief Barkley zu 118 Yards. Quarterback Jalen Hurts kam ebenfalls auf drei eigene Touchdowns

Die Washington Commanders konnten sich bis zum letzten Viertel Chancen auf den Sieg ausrechnen. Doch in den letzten 15 Minuten brachten die Commanders nichts mehr auf die Reihe. So setzten sich die Eagles schlussendlich ab und können nun Revanche für die Super-Bowl-Niederlage aus dem Jahr 2023 nehmen. Damals unterlag Philadelphia mit 35:38 gegen Kansas City. Den bisher einziegen Sieg im Endspiel feierten die Eagles im Jahr 2018 gegen die New England Patriots. (riz/sda)