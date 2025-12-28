wechselnd bewölkt-1°
Sport
NHL

Nur Hischier skort – Devils und Predators kassieren bittere Niederlagen

New Jersey Devils center Nico Hischier (13) skates with the puck against Washington Capitals center Dylan Strome (17) during the second period of an NHL hockey game Saturday, Dec. 27, 2025, in Newark, ...
Bild: keystone

Nur Hischier skort – Devils und Predators kassieren bittere Niederlagen

28.12.2025, 09:5428.12.2025, 09:54

Florida – Tampa Bay 4:2

Janis Moser, 1 Schuss, 2 Blocks, 2 Hits, 22:28 TOI

Bei der Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der NHL nach Weihnachten feierte Janis Moser, der über Weihnachten seinen Vertrag um acht Jahre bis 2034 verlängert hat, mit Tampa Bay einen 4:2-Auswärtssieg beim zweimaligen Meister Florida Panthers. Moser stand während 22:28 Minuten auf dem Eis – in etwa sein Schnitt mit Tampa Bay pro Spiel. Auch gegen die Panthers kam Moser wieder zu einer Plus-Bilanz (+1).

Video: YouTube/NHL

New Jersey – Washington 3:4 n.V.

Nico Hischier, 1 Assist, 2 Schüsse, 1 Block, 24:10 TOI
Timo Meier, 2 Schüsse, 1 Block, 1 Hit, 22:57 TOI
Jonas Siegenthaler, 1 Schüsse, 1 Hit, 20:26 TOI

Die New Jersey Devils mit dem Schweizer Trio (Nico Hischier, Timo Meier, Jonas Siegenthaler) kassierte im Heimspiel gegen die Washington Capitals mit 3:4 nach Verlängerung bereits wieder die dritte Niederlage in Folge. Immerhin sicherten sich die Devils einen Punkt und erzielten erstmals in einem halben Dutzend Spiele wieder mehr als zwei Goals.

Video: YouTube/NHL

St.Louis – Nashville 2:3

Roman Josi, 5 Schüsse, 23:38 TOI
Pius Suter, 1 Schuss, 3 Hits, 10:55 TOI

Die Siegessträhne von Roman Josi und den Nashville Predators endete mit einer 2:3-Niederlage bei den St. Louis Blues von Pius Suter. Beide Teams hinken den Playoff-Rängen hinterher - ebenso wie die Winnipeg Jets mit Nino Niederreiter, die daheim gegen Minnesota ebenfalls verloren (3:4 n.V.). Zu einem 6:1-Sieg kamen die Los Angeles Kings mit Kevin Fiala gegen die Anaheim Ducks.

Video: YouTube/NHL
Mehr zum Thema:
