Nur Hischier skort – Devils und Predators kassieren bittere Niederlagen
Florida – Tampa Bay 4:2
Janis Moser, 1 Schuss, 2 Blocks, 2 Hits, 22:28 TOI
Bei der Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der NHL nach Weihnachten feierte Janis Moser, der über Weihnachten seinen Vertrag um acht Jahre bis 2034 verlängert hat, mit Tampa Bay einen 4:2-Auswärtssieg beim zweimaligen Meister Florida Panthers. Moser stand während 22:28 Minuten auf dem Eis – in etwa sein Schnitt mit Tampa Bay pro Spiel. Auch gegen die Panthers kam Moser wieder zu einer Plus-Bilanz (+1).
New Jersey – Washington 3:4 n.V.
Nico Hischier, 1 Assist, 2 Schüsse, 1 Block, 24:10 TOI
Timo Meier, 2 Schüsse, 1 Block, 1 Hit, 22:57 TOI
Jonas Siegenthaler, 1 Schüsse, 1 Hit, 20:26 TOI
Die New Jersey Devils mit dem Schweizer Trio (Nico Hischier, Timo Meier, Jonas Siegenthaler) kassierte im Heimspiel gegen die Washington Capitals mit 3:4 nach Verlängerung bereits wieder die dritte Niederlage in Folge. Immerhin sicherten sich die Devils einen Punkt und erzielten erstmals in einem halben Dutzend Spiele wieder mehr als zwei Goals.
St.Louis – Nashville 2:3
Roman Josi, 5 Schüsse, 23:38 TOI
Pius Suter, 1 Schuss, 3 Hits, 10:55 TOI
Die Siegessträhne von Roman Josi und den Nashville Predators endete mit einer 2:3-Niederlage bei den St. Louis Blues von Pius Suter. Beide Teams hinken den Playoff-Rängen hinterher - ebenso wie die Winnipeg Jets mit Nino Niederreiter, die daheim gegen Minnesota ebenfalls verloren (3:4 n.V.). Zu einem 6:1-Sieg kamen die Los Angeles Kings mit Kevin Fiala gegen die Anaheim Ducks.
