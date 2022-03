Roman Josi wird von Arthur Kaliyev bedrängt. Bild: keystone

Josis Wahnsinns-Lauf hält an – guter Abend für Meier, Hischier und Suter

Roman Josi punktete im elften NHL-Spiel in Folge, er verlor aber mit Nashville deutlich. Timo Meier erzielte beim 4:3-Sieg der San Jose Sharks in Calgary sein 27. Saisontor. Nico Hischier und Pius Suter gelangen bei Siegen jeweils zwei Assists.

Nashville Predators – Los Angeles Kings 1:3

Roman Josi (Nashville): 1 Assist, 2 Schüsse, 1 Hit, 1 Block, TOI 28:01 Min.

Roman Josi verlängerte seine Serie von mindestens einem Skorerpunkt auf elf Spiele. Der Captain bereitete den einzigen Treffer Nashvilles zum 1:3 vor, dennoch verloren die Predators zuhause gegen die Los Angeles Kings deutlich 1:6.

Der Verteidiger Josi steht nun bei sagenhaften 18 Toren und 60 Assists in dieser Saison. Dazu benötigte er 62 Spiele. Der letzte Verteidiger, der nach noch weniger Partien bei 60 Assists angelangt war, war 1993/94 Sergei Subow von den New York Rangers. Er kam damals schon nach 61 Spielen auf 60 Vorlagen.

In den vergangenen elf Partien skorte Josi 25 Punkte (vier Tore, 21 Assists). Alleine in den letzten acht Spielen kamen 15 Assists zusammen. Im Monat März ist der Berner vor allen Stürmerstars der Liga-Topskorer, er hat vier Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger Kyle Connor von den Winnipeg Jets und beispielsweise sieben Punkte mehr gesammelt als Connor McDavid in ebenfalls elf Einsätzen.

Calgary Flames – San Jose Sharks 3:4

Timo Meier (San Jose): 1 Tor, 4 Schüsse, 2 Hits, TOI 18:06 Min.

Die San Jose Sharks kämpfen um ihre nur noch kleine Playoff-Chance. Nach dem Sieg beim Leader der Pacific Division beträgt der Rückstand auf den letzten Platz in den Playoffs 19 Spiele vor Schluss noch neun Punkte. Timo Meier stand mit dem 2:3 kurz vor Schluss des Mitteldrittels am Ursprung einer Aufholjagd des Teams aus Kalifornien.

New York Rangers – New Jersey Devils 4:7

Nico Hischier (New Jersey): 2 Assists, kein Schuss, TOI 20:40 Min.

Jonas Siegenthaler (New Jersey): 1 Schuss, 1 Hit, TOI 19:05 Min.



Philadelphia Flyers – Detroit Red Wings 3:6

Pius Suter (Detroit): 2 Assists, 2 Schüsse, TOI 15:23 Min.

Carolina Hurricanes – Tampa Bay Lightning

Nino Niederreiter (Carolina): 2 Schüsse, 3 Hits, TOI 12:47 Min.

Arizona Coyotes – Seattle Kraken 2:4

Janis Moser (Arizona): überzählig auf der Tribüne

(ram/sda)