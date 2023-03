Machte sich auch ohne Skorerpunkt bemerkbar: Nino Niederreiter (l.) bei seinem Debüt für die Winnipeg Jets. Bild: keystone

Niederreiter liefert sich bei Winnipeg-Debüt gleich einen Kampf – Fiala skort bei Sieg

Buffalo – Columbus 3:5

Tim Berni, 1 Schuss, 1 Check, 1 Block, 16:38 TOI

Die Columbus Blue Jackets um Tim Berni punkten zum dritten Mal in Folge. Das Team aus Ohio setzte sich in Buffalo 5:3 gegen die Sabres durch, Matchwinner wurde dabei Eric Robinson mit drei Toren. Columbus bleibt trotz des zweiten Siegs in den letzten drei Spielen, aus denen insgesamt fünf Punkte gewonnen werden konnten, auf dem letzten Platz der gesamten Liga.

Winnipeg – Los Angeles 5:6 n. P.

Nino Niederreiter, 5 Checks, 18:13 TOI

Kevin Fiala, 1 Assist, 1 Schuss, 16:48 TOI​

Es war ein Schock für Nino Niederreiter, wie er nach Bekanntwerden des Trades von Nashville nach Winnipeg verriet. Nun lief er erstmals für sein neues Team auf und traf direkt auf einen anderen Schweizer. Das Duell zwischen den Winnipeg Jets und Kevin Fialas Los Angeles Kings begann gut für die Gastgeber. Die Jets führten 2:0, 3:1 und 5:3, doch immer gelang den Gästen der Ausgleich.

Vor allem dank Anze Kopitar, der die ersten vier Tore seines Teams erzielte, hielten die Kings das Spiel offen. Fiala bereitete Kopitars Tor zum 1:2 in Überzahl vor. Niederreiter blieb ohne Skorerpunkt, machte sich aber auf andere Weise bemerkbar. Nach einem Check gegen Sean Durzi lieferte sich der 30-Jährige einen kurzen Kampf mit Adrian Kempe, woraufhin beide für zwei Minuten auf die Strafbank mussten.

Im Penaltyschiessen traf dann einzig Los Angeles' Kempe, die Schweizer kamen nicht zum Einsatz. Für Winnipeg war es dennoch der erste Punktgewinn nach drei Niederlagen in Serie. Das Duell mit doppelter Schweizer Beteiligung könnte auch in den Playoffs der Western Conference zustande kommen.

Arizona – Chicago 4:1

Janis Moser, 2 Checks, 2 Blocks, 20:58 TOI

Philipp Kurashev, 1 Assist, 2 Schüsse, 2 Blocks, 20:12 TOI

Auch in Arizona kam es zum Schweizer Duell. Doch weder Arizona mit Janis Moser noch Philipp Kurashevs Chicago werden etwas mit den Playoffs zu tun haben. Im Spiel zweier der schlechtesten Teams der NHL setzten sich Mosers Coyotes 4:1 durch. Beim einzigen Treffer der Blackhawks liess sich Kurashev einen Assist gutschreiben.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Nashville – Pittsburgh 1:3

Roman Josi, 3 Schüsse, 3 Blocks, 28:10 TOI

Wie für seinen ehemaligen Teamkollegen Niederreiter lief die Nacht auch für Roman Josi wenig erfolgreich. Der Verteidiger und Captain der Nashville Predators musste mit seinem Team die erste Niederlage nach drei Siegen in Folge einstecken. Gegen die formstarken Pittsburgh Penguins um Sidney Crosby, der das 1:1 erzielte, führten drei Tore in den letzten zehn Minuten der Partie zur Niederlage. Nashville traf ebenfalls erst im Schlussdrittel erstmals.

Die Highlights der Partie. Video: YouTube/NHL

Ottawa – Detroit 6:1

Pius Suter, 1 Block, 14:22 TOI

Eine regelrechte Klatsche hagelte es für Pius Suter und die Detroit Red Wings. Gegen die Ottawa Senators unterlag Detroit 1:6 und rutschte in der Tabelle der Eastern Conference damit hinter die Kanadier auf Platz 12. Detroit verlor bereits am Vortag an selber Stelle gegen Ottawa.

Schweizer Skorerliste: bild: screenshot nhl.com

