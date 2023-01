NHL: Kuraschew und Hischier treffen – aber nur einer gewinnt

Philipp Kuraschew wird von Tony DeAngelo attackiert. Bild: keystone

Kuraschew und Hischier treffen – aber nur einer gewinnt

Philadelphia Flyers – Chicago Blackhawks 1:4

Philipp Kuraschew (Chicago): 1 Tor, 1 Schuss, TOI 17:23 Min.

Das kleine Hoch der Chicago Blackhawks und Philipp Kuraschew hält an. Mit dem Schweizer als Torschützen gewinnt das nach Punkten zweitschlechteste Team dieser NHL-Saison in Philadelphia 4:1. Für Chicago war es der fünfte Sieg aus den letzten sechs Partien. Der beträchtliche Rückstand auf einen Playoff-Platz (21 Punkte) ist für den Letzten der Western Conference trotz der jüngsten Aufwärtstendenz dennoch kaum mehr wettzumachen.

Kuraschew traf in der Schlussminute zum Endstand ins leere Tor. Für den 23-jährigen Stürmer war es das siebte Saisontor. Zwei Tage zuvor hatte er beim 4:3-Sieg nach Verlängerung gegen die Buffalo Sabres mit einem Treffer und zwei Assists geglänzt. Zwei Tore in zwei aufeinanderfolgenden Partien waren Kuraschew in seiner NHL-Karriere bislang erst einmal gelungen. 21 Goals und 35 Torvorlagen in 164 Spielen lautet seine Gesamtbilanz.

Seattle Kraken – New Jersey Devils 4:3 n.V.

Nico Hischier (New Jersey): 1 Tor, 2 Schüsse, TOI 19:03 Min.

Jonas Siegenthaler (New Jersey): 3 Schüsse, 3 Hits, 2 Blocks, TOI 20:44 Min.​

Die aus Schweizer Sicht beste Ausgangslage im Hinblick auf eine Playoff-Teilnahme haben Nico Hischier und Jonas Siegenthaler. Nach zuletzt fünf Siegen am Stück musste sich das Schweizer Duo mit den New Jersey Devils jedoch für einmal wieder geschlagen geben.

Im Auswärtsspiel gegen die Seattle Kraken rettete Captain Hischier sein Team mit dem 21. Saisontor 74 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit zwar noch in die Verlängerung, dort gelang dem Schweden Andre Burakovsky nach 1:10 Minuten das Siegtor zum 4:3 für Seattle.

Arizona Coyotes – Washington Capitals 0:4

J.J. Moser (Arizona): 3 Blocks, TOI 18:08 Min.

Los Angeles Kings – Dallas Stars 0:4

Kevin Fiala (Los Angeles): 2 Schüsse, TOI 16:46 Min.

St.Louis Blues – Nashville Predators 5:2

Roman Josi (Nashville): 7 Schüsse, 2 Blocks, TOI 24:51 Min.

Nino Niederreiter (Nashville): 3 Hits, TOI 13:04 Min.​

(ram/sda)