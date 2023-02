Yann Sommer hielt Bayern München gegen Paris-Saint-Germain, den Sieg fest. Bild: keystone

Sommer hält Bayern-Sieg fest – Milan gewinnt knapp

Bayern München startet mit einem Sieg in die Achtelfinals der Champions League. Der deutsche Rekordmeister gewinnt auswärts bei Paris Saint-Germain 1:0. Auch der AC Milan gewinnt zu Hause knapp gegen die Tottenham Hotspur.

Paris – München 0:1

Wie schon im Champions-League-Final 2020 entscheidet wieder ein Treffer des Franzosen Kingsley Coman die Partie zwischen Paris-Saint-Germain und Bayern München. Der Franzose erzielte nach einer Flanke vom eingewechselten Verteidiger Alphonso Davies, kurz nach der Pause den Siegtreffer für die Bayern. PSG-Keeper Gianluigi Donnaruma sah beim Gegentreffer mehr als unglücklich aus.

Kingsley Coman trifft mal wieder gegen PSG. Video: streamja

In der Folge verpasste es Eric-Maxim Choupo-Moting alles klar zumachen. Seinen Schuss lenkte Donnarumma gerade noch so ans Aluminium. Paris-Trainer Christophe Galtier reagierte daraufhin und brachte den angeschlagenen Kylian Mbappé ins Spiel.

Der Franzose belebte das Spiel von PSG ungemein und brachte die Bayern-Abwehr ein ums andere Mal mächtig in Bedrängnis. Zunächst parierte Sommer einen Schuss des Angreifers glänzend und später wurde der vermeintliche Ausgleichstreffer von Mbappé, wegen einer Offside-Stellung des Passgebers Nuno Mendes vom VAR wieder einkassiert.

Die Bayern brachten am Ende auch dank Yann Sommer die knappe Führung über die Zeit und gehen mit einer guten Ausgangslage ins Rückspiel. Einziger Wermutstropfen für die Münchner dürfte der späte Platzverweis von Benjamin Pavard sein. Der Innenverteidiger sah kurz vor Schluss wegen eines Foulspiels die Gelb-Rote-Karte.

Paris Saint-Germain - Bayern München 0:1 (0:0)

SR Oliver (ENG).

Tor: 53. Coman 0:1.

Paris Saint-Germain: Donnarumma; Hakimi (46. Kimpembe), Ramos, Marquinhos, Mendes; Zaire-Emery (57. Ruiz), Pereira (75. Vitinha), Verratti, Soler (57. Mbappé); Messi, Neymar.

Bayern München: Sommer; Pavard, De Ligt, Upamecano; Sané (90. Stanisic), Kimmich, Goretzka, Cancelo (46. Davies); Musiala (87. Gravenberch), Coman (76. Gnabry); Choupo-Moting (76. Müller).

Bemerkungen: Paris Saint-Germain ohne Mukiele und Sanches (beide verletzt). Bayern München ohne Lucas Hernandez, Mané, Mazraoui, Neuer und Wanner (alle verletzt). 82. Tor von Mbappé wegen Abseits aberkannt. 92. Gelb-rote Karte gegen Pavard.

Verwarnungen: 26. Pavard. 70. Kimpembe. 87. Neymar.

AC Milan – Tottenham 1:0

AC Milan kann sich im Hinspiel gegen die Tottenham Hotspur knapp mit 1:0 durchsetzen. Der italienische Meister ging früh durch einen Treffer des Spaniers Brahim Diaz in Führung und zog sich anschliessend vermehrt in die Defensive zurück.

Doch die Gäste aus London kamen nur selten gefährlich vor das Mailänder-Tor und strahlten so kaum Torgefahr aus. Die beste Chance der «Spurs» vergab Harry Kane kurz vor der Pause, als er einen Abpraller nur an die Latte setzte. Der Treffer hätte allerdings ohnehin nicht gezählt da zuvor Son im Offside stand. Der Schweizer Unparteiische Sandro Schärer hatte bei der Leitung der Partie nur wenig Mühe und kam so auch mit wenigen Verwarnungen aus.

Brahim Diaz bringt Milan in Führung. Video: streamja

Milan - Tottenham 1:0 (1:0)

SR Schärer (SUI).

Tor: 7. Diaz 1:0.

Milan: Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Thiaw; Saelemaekers (77. Messias), Krunic, Tonali (86. Pobega), Theo Hernandez; Diaz (77. De Ketelaere), Leão (91. Rebic); Giroud.

Tottenham: Forster; Romero, Dier, Lenglet (81. Davies); Emerson Royal, Skipp, Sarr, Perisic; Kulusewski (70. Richarlison), Son (81. Danjuma); Kane.

Bemerkungen: Milan ohne Bennacer, Ibrahimovic, Dest, Florenzi und Maignan (alle verletzt). Tottenham ohne Højbjerg (gesperrt), Bentancur, Bissouma, Lloris und Sessegnon (alle verletzt).

Verwarnungen: 48. Romero. 63. Dier. 80. Tonali. 92. Hernandez.

(mom/sda)