Enttäuschung bei den Devils nach dem Saisonaus. Bild: keystone

Trotz Toren von Hischier und Meier endet die Devils-Saison – auch Fiala vor dem Aus

Mehr «Sport»

Carolina – New Jersey 5:4nV

Nico Hischier, 1 Tor, 4 Schüsse, 3 Checks, 31:02 TOI

Timo Meier, 1 Tor, 5 Schüsse, 7 Checks, 24:59 TOI

Jonas Siegenthaler, 2 SChüsse, 2 Blocks, 3 Checks, 32:27 TOI

Die Saison der New Jersey Devils ist vorbei. Das Team der Schweizer Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler verlor Spiel 5 der ersten Playoff-Runde auswärts bei den Carolina Hurricanes nach Verlängerung.

Dabei hatte das Spiel aus Sicht der «Swiss Devils» so gut begonnen. Nach zehn Minuten im ersten Drittel führten sie bereits mit 3:0. Der Appenzeller Timo Meier zeigte sich dabei für den zweiten Treffer verantwortlich. Doch so schnell New Jersey zu seiner Führung kam, so schnell gab es sie auch wieder aus der Hand. Im Mitteldrittel glich Carolina mit drei Toren innert weniger als vier Minuten aus.

Zwar konnten die Devils noch einmal reagieren – Captain Nico Hischier brachte sein Team kurz nach dem 3:3-Ausgleich abermals in Führung. Doch wiederum nur wenig später erzielte Sebastion Aho das 4:4. Mit diesem Spielstand ging es in die Verlängerung, wo New Jersey dank des starken Goalies Jacob Markström lange im Spiel blieb.

Doch eine 4-Minuten-Strafe gegen Dawson Mercer in der zweiten Verlängerung brach dem Team am Ende das Genick. Aho entschied das Spiel mit seinem zweiten Tor des Abends nach 85 Minuten. Am Ende waren die diversen Verletzungen bei den Devils eine zu grosse Hypothek. In den nächsten Tagen wird sich entscheiden, wer vom Schweizer Trio zur Nationalmannschaft für die WM in Dänemark und Schweden stösst.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/SPORTSNET

Los Angeles – Edmonton 1:3

Kevin Fiala, 3 Schüsse, 4 Checks, 21:00 TOI

Plötzlich stehen auch die Los Angeles Kings mit dem Schweizer Stürmer Kevin Fiala vor dem Playoff-Out. Nachdem sie die ersten beiden Spiele der Serie gegen die Edmonton Oilers gewonnen hatten, verloren sie nun zum dritten Mal in Serie. Beim 1:3 zuhause blieb Fiala für einmal ohne Skorerpunkt.

Die Oilers dominierten das Spiel von A bis Z (46 zu 22 Torschüsse), LA blieb aber dank einem starken Darcy Kuemper zwischen den Pfosten lange im Spiel. Mattias Janmark brachte Edmonton in der 48. Minute erstmals in Führung. Die Kings schnupperten kurz vor Schluss mit einem zusätzlichen Stürmer auf dem Eis noch am Ausgleich – auch Fiala verpasste diesen nur knapp. Doch Ryan Nugent-Hopkins sicherte den Oilers mit dem 3:1 ins leere Tor doch noch den Sieg. Damit droht den Kings zum vierten Jahr in Folge ein Erstrundenaus gegen Edmonton.

Vegas – Monnesota 3:2nV

Akira Schmid Ersatz

Die Vegas Golden Knights mit dem Schweizer Ersatzgoalie Akira Schmid stehen vor dem Einzug in die nächste Runde. Mit einem 3:2-Heimsieg nach Verlängerung stellen sie in der Erstrundenserie auf 3:2. Etwas mehr als eine Minute vor Schluss dachten die Minnesota Wild, sie hätten das Spiel kurz vor Schluss entschieden.

Doch das vermeintliche 3:2 von Ryan Hartmann zählte wegen eines knappen Offside-Entscheids nicht. Stattdessen war es dann Brett Howden, der das Spiel nach vier Minuten in der Verlängerung für Vegas entschied.

Hockey haut dich um!



Das ist der Link zum aktuellen Programm. Auch in dieser Saison können die Eishockeyfans ausgewählte NHL-Spiele mit Schweizer Beteiligung im Free-TV auf TV24 live mitverfolgen.

Toronto – Ottawa 0:4

Bei den Toronto Maple Leafs beginnt jetzt das grosse Zittern. Nachdem die Leafs in der Serie gegen die Ottawa Senators zwischenzeitlich komfortabel mit 3:0 führten, haben sie nun zwei Spiele in Serie – jenes heute Nacht kläglich – verloren. Damit werden alte Dämonen geweckt. Seit 2018 hat Toronto von 14 Spielen, in denen sie eine Serie für sich hätten entscheiden können, nur eines gewonnen. (abu)