Nach Hasswelle doch noch viel Liebe für David Reinbacher in Montreal

Die Personalie David Reinbacher wird in Montreal heiss diskutiert.

Nach Hasswelle doch noch viel Liebe für Klotens Reinbacher in Montreal

Der Start von David Reinbachers Zeit bei den Montreal Canadiens war harzig. Zuerst vergass Goalie-Legende Carey Price beim Draft des österreichischen Kloten-Verteidigers dessen Namen. Danach wurde der 18-Jährige mit einer grossen Welle aus Hass und Enttäuschung der Montreal-Fans konfrontiert, weil diese an der fünften Position im Draft lieber einen anderen der noch verfügbaren guten Spieler gedraftet hätten.

Die Verantwortlichen in Montreal waren von der heftigen Reaktion der Fans derart überrascht, dass sie sich überlegen, Reinbacher noch ein weiteres Jahr in Kloten spielen zu lassen. So wollen sie die Psyche des 18-Jährigen schonen.

Aktuell befindet sich der Verteidiger aber noch in Québec. In Brossard, einem Vorort von Montreal, findet derzeit das Development Camp der Canadiens statt. Und dort erfuhr der Klotener, dass es auch Fans der Canadiens gibt, die sich auf ihn freuen.

Eine Supporterin der «Habs» rief auf Twitter dazu auf, positive Nachrichten für Reinbacher einzureichen. Sie sammelte diese in einem Buch, das sie am Sonntag nach dem Training dem Spieler überreichte. So steht im Buch etwa geschrieben: «Wir wollten zeigen, dass die Montreal-Fans auch wunderbar und unterstützend sein können.» Daneben sind jede Menge weitere Nachrichten und Tweets eingeklebt.

Auch die Canadiens selbst teilten ein Video auf ihren Accounts, in dem zu sehen ist, wie Reinbacher das Buch erhält. Ob der Verteidiger nächste Saison tatsächlich in Montreal beziehungsweise dem AHL-Team in Laval spielt, oder ob er nach Kloten zurückkehrt, ist derzeit noch unklar. (abu)