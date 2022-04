Stamkos und sein Mitspieler Nikita Kucherov sind bereits in Playoff-Form. Stamkos kam in den letzten sieben Spielen auf 21 Punkte, Kucherov auf 20. (ram/sda)

Beim Team aus Florida stand beim 4:1-Sieg gegen die Columbus Blue Jackets besagter Stamkos im Fokus. Der Stürmer schoss zwei Tore und bereitete die beiden anderen vor, womit er nun erstmals in seiner langen Karriere 100 Punkte in einer Saison gesammelt hat. «Ich bin stolz darauf, dass ich wahrscheinlich viele Leute eines Besseren belehrt habe», sagte der 32-jährige Kanadier.

«Das bedeutet mir sehr viel», sagte Matthews. «Allein der Empfang durch meine Teamkollegen, der Jubel der Fans und alles andere, das lässt einem schon ein wenig kalt den Rücken runterlaufen.» Dank des Siegs festigten die Leafs Rang 2 in der Atlantic Division, in den Playoffs treffen sie entweder auf die Boston Bruins oder die Tampa Bay Lightning.

Während sein Ex-Klub ZSC Lions heute die nächste Chance hat, Schweizer Meister zu werden, hat Auston Matthews eine Leistung fürs Geschichtsbuch vollbracht. Der Stürmer der Toronto Maple Leafs erzielte beim 3:0-Sieg gegen die Detroit Red Wings zwei Tore, womit er nun auf 60 Saisontreffer kommt. Er ist der erste US-Amerikaner in der NHL-Geschichte, dem dies gelingt – und der erste Spieler seit Steven Stamkos vor zehn Jahren.

Mit Nino Niederreiter (Carolina Hurricanes), Kevin Fiala (Minnesota Wild) und Josi werden drei Schweizer die Playoffs in Angriff nehmen.

Der Punktgewinn gegen den Leader der Pacific Division reichte, um zwei Runden vor Ende der Regular Season die Playoff-Qualifikation in trockene Tücher zu legen. Denn im Direktduell um einen Platz in den K.o-Runden banden die Dallas Stars die Vegas Golden Knights mit einem 3:2-Sieg nach Penaltyschiessen entscheidend zurück. Auch die Dallas Stars weisen nun wie Nashville 95 Punkte und somit vier Zähler Vorsprung bei zwei ausstehenden Partien auf. Gleichwohl können die Stars im Gegensatz zu Josis Predators theoretisch noch verdrängt werden.

Captain Roman Josi führte die Nashville Predators in die Playoffs. Bei der 4:5-Niederlage nach Verlängerung gegen die Calgary Flames holte die Mannschaft den einen nötigen Punkt.

Mit Sunrise Moments wirst du zum VIP in der Musik- und Sportwelt

Josi führt Nashville mit zwei weiteren Punkten in die Playoffs

Capela und die Hawks in den Playoffs out +++ Hayter erster Romandie-Leader

Voller Einsatz an der Bande: Roman Josi (links) im Zweikampf mit Matthew Tkachuk.

Voller Einsatz an der Bande: Roman Josi (links) im Zweikampf mit Matthew Tkachuk. Bild: keystone

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

21 hässliche Häuser, in denen du nicht mal mietfrei wohnen würdest

«Es wird keine Gnade geben» – russische TV-Stars senden düstere Drohung in Richtung Europa

Wladimir Putin klammert sich am Tisch fest: «Ich befehle Ihnen, das abzusagen»

Atom-Imark treibt Gabriela Suter in der Strom-«Arena» an den Rand der Kernschmelze

Veto des Bundes: Schweiz verbietet deutsche Waffenlieferung in die Ukraine

Schriftstellerin prangert die deutschen Putin-Versteher an – und bringt es auf den Punkt

22 Menschen, die mit ihrem T-Shirt zur richtigen Zeit am genau richtigen Ort sind

Die Bevölkerung will weg – 6 Dinge, die gerade in Moldawien passieren

Russisches Munitionsdepot in Brand ++ Ukraine: Krieg könnte bis Ende Jahr dauern

Sexistische und homophobe Texte: Hip-Hop-Sendung von SRF gerät in Shitstorm

Salt Bae spielt lieber Playoff-Wordle als seine Rolle als Steak-Clown

Du bist Eishockey-Fan? Und einem kniffligen Quiz nicht abgeneigt? Dann bist du hier aber so etwas von goldrichtig!

Vom Start der Playoffs in der National League bis zum letzten Spiel der Finalserie erscheint an dieser Stelle jeden Tag ein neues Wordle. Gesucht werden Schweizer und ausländische Akteure, die in der höchsten Schweizer Eishockey-Liga spielen oder gespielt haben, und deren Familienname aus fünf Buchstaben besteht.