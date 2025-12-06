wechselnd bewölkt
Sport
NHL

NHL: Akira Schmid mit Shutout gegen Hischier, Meier und Co.

Akira Schmid a signé un blanchissage face aux Devils
Akira Schmid war an diesem Abend nicht zu bezwingen.Bild: fxp-fr-sda-rtp

Schmid feiert Shutout gegen schwache Devils +++ Niederreiter siegt ebenfalls

Torhüter Akira Schmid zeigt in der NHL den New Jersey Devils mit dem Schweizer Trio den Meister. Auch dank der starken Leistung des Emmentalers gewinnen die Vegas Golden Knights auswärts 3:0. Einen Sieg gab es auch für Nino Niederreiter mit Winnipeg.
06.12.2025, 15:3706.12.2025, 15:37

New Jersey – Vegas 0:3

Nico Hischier (NJ), 4 Schüsse, 1 Block, 1 Check, 20:38 TOI
Timo Meier (NJ(, 1 Schuss, 1 Check, 19:32 TOI
Jonas Siegenthaler (NJ), 1 Schuss, 2 Blöcke, 2 Checks, 21:13 TOI
Akira Schmid (VGK), 24 Paraden, 100 Prozent Fangquote, 60:00 TOI

Es war ein Wiedersehen für Akira Schmid mit der Mannschaft aus New Jersey, bei der er seine Karriere in der NHL gestartet hatte. In seinen ersten drei Saisons kam er bei den Devils zu 43 Einsätzen. Der Umzug nach Nevada folgte Ende Juni letzten Jahres. In der vergangenen Meisterschaft kam Schmid lediglich zu fünf Einsätzen, in die laufende Regular Season startete er als Nummer 2 hinter Adin Hill. Die Möglichkeit auf mehr Einsatzzeit stieg, als sich der Kanadier Mitte Oktober verletzte und seither nicht mehr auflaufen konnte.

Seine Vorgeschichte schien Schmid zusätzlich zu motivieren. Gegen die Devils mit seinen Landsleuten Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler lief er jedenfalls zur Höchstform auf. Nach 24 parierten Schüssen war sein zweiter Shutout in der laufenden Saison und sein fünfter insgesamt in der NHL Tatsache. Erstmals bei seinem aktuellen Arbeitgeber war Schmid Anfang November beim 1:0-Heimerfolg gegen die Detroit Red Wings unbezwungen geblieben.

Die Highlights des Spiels.Video: YouTube/NHL

Die Golden Knights kamen zum dritten Sieg in Folge, wogegen sich die gegenwärtige Heimschwäche New Jerseys weiter akzentuierte. Die Devils bezogen in der eigenen Arena die vierte Niederlage am Stück.

Der Glücksritter – zu Besuch bei NHL-Goalie Akira Schmid

Winnipeg – Buffalo 4:1

Nino Niederreiter (WPG), 1 Schuss, 3 Checks, 12:08 TOI

Zu den Gewinnern des Abends gehörten auch die zuletzt aus dem Tritt geratenen Winnipeg Jets. Die Mannschaft mit Nino Niederreiter schlug die Buffalo Sabres zuhause 4:1. In den letzten acht Partien war dies lediglich der zweite Sieg.

Die Highlights des Spiels.Video: YouTube/NHL

Dallas – San Jose 4:1

Philipp Kurashev (SJ), 1 Check, 17:08 TOI
Lian Bichsel (DAL) fehlte verletzt.

Mit dem gleichen Ergebnis verloren die San Jose Sharks mit Philipp Kurashev bei den Dallas Stars. Das Team aus Texas, das für längere Zeit ohne den verletzten Lian Bichsel auskommen muss, ist auch dank starken Auftritten in jüngster Zeit mit sechs Siegen in sieben Spielen die Nummer 2 im Westen hinter den Colorado Avalanche. (nih/sda)

Die Highlights des Spiels.Video: YouTube/NHL
Mehr Eishockey:
