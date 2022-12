Feiert das erste seiner zwei Tore gegen Vancouver: Timo Meier. Bild: www.imago-images.de

Meier erreicht Meilenstein in der NHL – Moser trifft ebenfalls

Arizona – Colorado 6:3

J. J. Moser, 1 Tor, 2 Schüsse, 3 Checks, 1 Block, 17:43 TOI

Denis Malgin, 2 Schüsse, 3 Checks, 15:23 TOI​

Die Colorado Avalanche um Denis Malgin mussten die erste Niederlage nach vier Siegen in Folge einstecken. Im Schweizer Duell zwischen Malgin und Janis Moser von den Arizona Coyotes behielt Moser die Oberhand. Beim 6:3-Erfolg seines Teams steuerte er den wichtigen Treffer zum 4:2 bei. Es war sein viertes Tor in dieser Saison. Die Coyotes ziehen mit dem zweiten Erfolg in Serie an San Jose vorbei, die Playoffplätze bleiben aber in weiter Ferne.

Vancouver – San Jose 6:2

Timo Meier, 2 Tore, 4 Schüsse, 4 Checks, 20:22 TOI

Timo Meier traf in der Partie seiner San Jose Sharks in Vancouver doppelt. Damit erreichte er den Meilenstein von 300 Punkten in der NHL. Nur blieb seine Doublette ohne Wirkung, weil die Canucks ab der 5. Spielminute stets in Führung lagen. Bo Horvat mit je zwei Treffern und Assists lieferte bei den Gastgebern eine sehr starke Partie und verhalf Vancouver so zum dritten Sieg in Folge. Dazu kamen Ilja Michejew (1 Tor, 3 Assists) und Brock Boeser (1 Tor, 2 Assists), die ebenfalls eine gute Leistung zeigten. Die Sharks hingegen rutschen in der Tabelle weiter in Richtung Keller ab, obwohl Meier in den letzten acht Partien nun 12 Punkte gesammelt hat.

Los Angeles – Vegas 4:2

Kevin Fiala, 1 Schuss, 21:57 TOI

Kevin Fiala blieb für einmal ohne Torbeteiligung. Der 26-jährige Schweizer setzte sich mit seinen Los Angeles Kings dennoch gegen die Vegas Golden Knights durch und verkürzte so den Rückstand auf den Tabellenführer der Western Conference auf nur drei Punkte. Vegas hat aber noch eine Partie weniger absolviert. Die Matchwinner bei den Kings waren der Schwede Viktor Arvidsson und der Kanadier Philip Danault mit je einem Treffer und zwei Assists.

Nashville – Dallas 2:3

Roman Josi, 2 Schüsse, 2 Checks, 3 Blocks, 24:07 TOI

Nino Niederreiter, 2 Schüsse, 4 Checks, 14:18 TOI



Die Nashville Predators tun sich auch gegen die Dallas Stars schwer. Gegen das nach Verlustpunkten beste Team der Western Conference verliert Nashville knapp 2:3. Der entscheidende Treffer gelang dem Finnen Roope Hintz, der bereits das 2:1 erzielt hatte, erst 53 Sekunden vor Schluss. Die beiden Schweizer Roman Josi und Nino Niederreiter blieben an den beiden Toren der Predators unbeteiligt. Nashville hat in den letzten zehn Spielen damit eine sehr schwache Bilanz von nur zwei Siegen und insgesamt sieben Punkten.

Carolina – Chicago 3:0

Philipp Kurashev, 1 Schuss, 1 Block, 15:57 TOI

Noch schlechter sind aber die Chicago Blackhawks. Das Team um Philipp Kurashev war gegen die Carolina Hurricanes chancenlos und unterlag 0:3. Es war die neunte Niederlage in den letzten zehn Spielen. So ist der Tabellenletzte der Western Conference nach dem Sieg gegen Columbus wieder in der Realität angekommen.

(nih)