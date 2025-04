Nico Hischier und die New Jersey Devils sind schwach in die Playoffs gestartet. Bild: fxp-fr-sda-rtp

Hischier, Meier und Devils verlieren in Playoffs erneut – Klatsche für Mosers Tampa Bay

Die New Jersey Devils verlieren auch das zweite Spiel der Playoff-Achtelfinals. Die Tampa Bay Lightning kassieren zum Auftakt in ihre Serie eine 2:6-Packung gegen Meister Florida.

Carolina – New Jersey 3:1 (Serie 2:0)

Nico Hischier (NJ), 3 Schüsse, 3 Checks, 19:12 TOI

Timo Meier (NJ), 5 Schüsse, 2 Checks, 18:03 TOI



Die New Jersey Devils stehen nach der zweiten Niederlage bereits gehörig unter Druck. Das Team mit den Schweizern Nico Hischier und Timo Meier unterlag in der Nacht auf Mittwoch bei den Carolina Hurricanes 1:3.

Der Schwede Jesper Bratt brachte die Gäste bereits in der 4. Minute in Führung. Das Heimteam drehte die Partie jedoch im Mitteldrittel. Beim 2:1 liessen sich die Devils gar in Überzahl bezwingen. Unmittelbar vor dem Gegentor verlor Captain Hischier das Bully in der Angriffszone. 37 Sekunden vor Schluss trafen die Hurricanes schliesslich ins verwaiste Tor.

Meier und Hischier zogen nicht den besten Abend ein. Beide verliessen das Eis mit einer Minus-2-Bilanz. Jonas Siegenthaler fehlte weiterhin verletzt. Weiter geht es in der Serie in der Nacht auf Samstag. Dann geniessen die Devils zum ersten Mal Heimrecht.

Tampa Bay – Florida 2:6

Janis Moser (TB), 1 Schuss, 1 Check, 13:41 TOI

Ebenfalls schlecht in die Playoffs gestartet ist Janis Moser mit den Tampa Bay Lightning. In der zweitletzten Runde der Regular Season hatten sie die Florida Panthers im Nachbarschaftsduell noch mit 5:1 bezwungen. Nun mussten sie sich dem Meister vor Heimpublikum 2:6 geschlagen geben.

Den frühen Führungstreffer der Gäste konnten die Lightning im Powerplay noch ausgleichen. Auf das 2:1 45 Sekunden vor der ersten Sirene und drei weitere Treffer im Mitteldrittel fand das Heimteam jedoch keine Antwort mehr. Lediglich drei Strafen kassierten die Lightning – stets schlug es im von Andrei Wassilewski gehüteten Tor ein. Moser blieb bei seinen 13 Minuten Eiszeit ohne Skorerpunkt.

Die zweite Partie der Best-of-7-Serie findet in der Nacht auf Freitag wiederum in Tampa statt. Im letzten Jahr setzten sich die Panthers auf ihrem Weg zum Titel in der ersten Playoff-Runde mit 4:1 Siegen gegen die Lightning durch. Dabei gewannen sie die ersten beiden Auswärtspartien.

Toronto – Ottawa 3:2 n. V.

Im kanadischen Duell zwischen Toronto und Ottawa legten die Maple Leafs nach dem deutlichen 6:2-Sieg in Spiel 1 nach und holten sich auch Spiel 2. Dieses Mal gelang Toronto der Sieg aber erst in der Verlängerung, nachdem die Senators den zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand noch aufholen konnten. Max Domi traf nach gut drei Minuten in der Overtime zum 3:2-Sieg. (nih/sda)