Boston siegt im Winter Classic im legendären Fenway Park ++ Malgins Colorado verliert

Zwar schoss Nathan MacKinnon Colorado bereits nach 25 Sekunden in Führung, darauf folgten jedoch drei Treffer der Golden Knights. Nicolas Roy glänzte dabei als Doppeltorschütze. Colorado Avalanche, bei der Malgin in seinem sechsten Spiel zu gut 15 Minuten Eiszeit und zwei Torschüssen kam, sollte bloss noch der Anschluss gelingen. Derzeit würde der letztjährige Stanley-Cup-Sieger die Playoffs knapp verpassen.

Weniger erfolgreich läuft es hingegen für Denis Malgin und die Colorado Avalanche. Der Meister der letzten Saison bleibt zum vierten Mal in Serie sieglos. Gegen die Vegas Golden Knights verliert das Team von Malgin 2:3.

Die Partie endete 2:1 für die Boston Bruins, weil sich Goalie Linus Ullmark nur im Mitteldrittel von Kasperi Kapanen bezwingen liess, und Jake DeBrusk im letzten Drittel mit zwei Toren zum Matchwinner wurde. Die Bruins bleiben damit an der Spitze der Eastern Conference.

Zum 14. Mal wurde in der NHL das Winter Classic ausgetragen – es war das insgesamt 36. Spiel, das in der nordamerikanischen Eishockeyliga unter freiem Himmel ausgetragen wurde. Vor knapp 40'000 Zuschauerinnen und Zuschauern trafen die Boston Bruins im Fenway Park – dem Stadion des Baseball-Teams der Boston Red Sox – auf die Pittsburgh Penguins um Superstar Sidney Crosby.

Das Outdoor-Spiel der NHL in Bostons legendärem Fenway Park

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Das Outdoor-Spiel der NHL in Bostons legendärem Fenway Park

25 Momente, in denen der Pöstler einfach zu weit gegangen ist

Polizei entdeckt Folterlager in Charkiw +++ Russische Drohnenangriffe bewusst nachts

Was mein Neffe über das Leben und Sex wissen sollte

Happy New Fails! 23 lustige Bilder und Gifs fürs neue Jahr

Dank dieser Klausel kann Ronaldo bald wieder in Europa spielen

Diese packenden Duelle erwarten dich in den Viertelfinals der Darts-WM

Im Alexandra Palace in London naht die Entscheidung. Heute am Neujahrstag finden an der Darts-WM die Viertelfinals statt. Der Titelverteidiger Peter Wright ist bereits draussen – dafür hofft Deutschland auf eine Sensation.

Ab 13.30 Uhr

Dimitri van den Bergh 🇧🇪 (15) – Jonny Clayton 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (7)

Stephen Bunting 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (21) – Michael Smith 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (4)

Ab 20.30 Uhr:

Gerwyn Price 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (1) – Gabriel Clemens 🇩🇪 (25)

Michael van Gerwen 🇳🇱 (3) – Chris Dobey 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (22)