Die Nashville Predators beendeten ihre Niederlagenserie nach sechs Spielen ohne Sieg. Bild: keystone

Endlich wieder ein Sieg für Nashville – viele Niederlagen für die NHL-Schweizer

Nashville – Edmonton 4:3 n. V.

Roman Josi, 3 Schüsse, 1 Check, 2 Blocks, 23:22 TOI

Nino Niederreiter, 1 Assist, 3 Schüsse, 14:30 TOI​

Die Nashville Predators beenden ihre lange Niederlagen-Serie. Das Team mit Roman Josi und Nino Niederreiter gewinnt gegen die Edmonton Oilers 4:3 nach Verlängerung. Sechs Partien hintereinander hatten die Predators zuletzt verloren. Nun siegte die Equipe aus Tennessee zum ersten Mal wieder seit fast drei Wochen. Die Entscheidung zu Hause gegen Edmonton fiel nach gut zwei Minuten in der Verlängerung. Nino Niederreiter war einer der Assistenten beim Treffer des kanadischen Verteidigers Alexandre Carrier.

Washington – Detroit 4:3 n. V.

Pius Suter, 2 Blocks, 12:11 TOI

Bei den Detroit Red Wings dagegen hält die Baisse an. Die Red Wings mit Pius Suter unterlagen bei den Washington Capitals 3:4 nach Verlängerung und mussten sich zum sechsten Mal in Folge geschlagen geben. Immerhin konnte Detroit erstmals nach drei punktlosen Spielen wieder einen Zähler einfahren. Suter bekam dabei nur sehr wenig Eiszeit – einzig Andrew Czarnik, Stürmer der 4. Linie, – stand einige Sekunden weniger auf dem Eis.

Die Highlights der Partie. Video: YouTube/NHL

Columbus – Dallas 1:2

Tim Berni, 2 Schüsse, 2 Checks, 5 Blocks, 19:49 TOI

Für die Columbus Blue Jackets mit Tim Berni war das 1:2 auf eigenem Eis gegen die Dallas Stars die vierte Niederlage ohne Unterbruch. Damit sind die Blue Jackets am Tabellenende der Eastern Conference weiter abgefallen. Berni ist weiterhin fester Bestandteil der Rotation in Columbus. Der 22-jährige Rookie stand seit seinem Debüt in allen acht Partien auf dem Eis und bekommt regelmässig an die 20 Minuten Eiszeit. Auch in der Nacht auf Dienstag war Berni der Verteidiger mit dem drittlängsten Einsatz bei den Gastgebern.

Die Highlights der Partie. Video: YouTube/NHL

Arizona – Montreal 2:3 n. V.

Janis Moser, 1 Schuss, 1 Block, 18:31 TOI

Auch für Janis Moser und die Arizona Coyotes setzte es eine Niederlage ab. Die Coyotes unterlagen den Montreal Canadiens in der Verlängerung und punkteten damit zum vierten Mal in den letzten sechs Spielen. Den entscheidenden Treffer zum 3:2 für Montreal erzielte Mike Hoffman. Dennoch bleiben sie im Tabellenkeller der Western Conference, wo nur Anaheim und Chicago nach über einem Drittel der Regular Season noch weniger Punkte auf dem Konto haben.