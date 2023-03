Timo Meier sorgt im Penaltyschiessen für die Entscheidung. Bild: keystone

«New Jersey Swiss Devils» stehen zu viert auf dem Eis – Meier trifft zum Sieg

Washington Capitals – New Jersey Devils 2:3 n.P.

Nico Hischier (Devils): 1 Assist, 5 Schüsse, TOI 21:39 Min.

Timo Meier (Devils): 6 Schüsse, TOI 20:29 Min.

Jonas Siegenthaler (Devils): 2 Blocks, TOI 18:19 Min.

Akira Schmid (Devils): 20 Saves, Fangquote 90,9 %



Zum ersten Mal standen in der NHL vier Schweizer für das gleiche Team im Einsatz. Mit Timo Meier sicherte prompt einer aus dem Quartett den New Jersey Devils in Washington den Sieg. Der Neuzuzug avancierte im Penaltyschiessen zum Matchwinner für New Jersey.

Nachdem die ersten sieben Schützen mit ihrem Versuch gescheitert waren, nahm der Appenzeller Stürmer Anlauf und erwischte Washingtons Goalie Darcy Kuemper mit einem platzierten Schuss auf der Stockhandseite. «Ich hatte im Kopf, was ich wollte und glücklicherweise ging es auf, so dass wir uns die zwei Punkte holen konnten», freute sich Meier.

Damit sicherte Meier, der sein drittes Spiel für die Devils bestritt, nachdem er am 26. Februar in einem Tauschgeschäft mit den San Jose Sharks erworben worden war, seinem Team den Zusatzpunkt.

Auch Meiers Schweizer Teamkollegen hatten entscheidenden Anteil am 3:2-Auswärtssieg gegen die Washington Capitals um Superstar Alexander Owetschkin. Captain Nico Hischier gab beim Tor zum 2:1 durch Dawson Mercer (28.) den entscheidenden Pass. Goalie Akira Schmid zeigte 20 Paraden und liess sich im Penaltyschiessen nicht bezwingen. Und Jonas Siegenthaler verteidigte einmal mehr souverän in der ersten Linie.

Colorado Avalanche – Los Angeles Kings 2:5

Denis Malgin (Avalanche): 2 Schüsse, TOI 9:17 Min.

Kevin Fiala (Kings): 1 Assist, 1 Schuss, TOI 9:57 Min.



Gleich in zwei Stadien kam es zu einem Schweizer Aufeinandertreffen. Kevin Fiala setzte sich mit den Los Angeles Kings im Duell mit Denis Malgin und den Colorado Avalanche auswärts 5:2 durch. Fiala liess mit einem Assist beim Treffer zum 4:2 sein Punktekonto auf 68 anwachsen (davon 22 Tore). Er führt die Schweizer Skorerliste weiter vor Nico Hischier (59) an.

Arizona Coyotes – Nashville Predators 4:1

Janis Moser (Coyotes): 1 Assist, 1 Hit, 1 Block, TOI 23:16 Min.

Roman Josi (Predators): 7 Schüsse, TOI 30:17 Min.



In Arizona gewann Janis Moser mit den Coyotes das Schweizer Duell mit Roman Josi und den Nashville Predators 4:1. Moser hatte beim ersten Tor seinen Stock im Spiel. Ein Weitschuss des Bieler Verteidigers wurde von Brett Ritchie noch entscheidend abgelenkt. (ram/sda)