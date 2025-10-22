trüb und nass11°
DE | FR
burger
Sport
NHL

NHL: New Jersey Devils mit Nico Hischier gewinnen gegen Toronto

New Jersey Devils defenceman Jonas Siegenthaler (71) and Toronto Maple Leafs left wing Matthew Knies (23) vie for control of the puck in front of Devils goalie Jake Allen (34) during second period NHL ...
Die New Jersey Devils gewinnen gegen Toronto und feiern den fünften Sieg in Serie.Bild: keystone

Devils siegen zum fünften Mal in Serie ++ Suter verliert gegen Fialas Kings

Die Schweizer Timo Meier, Jonas Siegenthaler und Nico Hischier gewinnen in der NHL mit den New Jersey Devils souverän. Andere Schweizer sind weniger erfolgreich.
22.10.2025, 06:5622.10.2025, 06:56

Toronto Maple Leafs – New Jersey Devils 2:5

Nico Hischier: 2 Schüsse, TOI: 20:52
Timo Meier: 1 Assist, 1 Schuss, 1 Check, TOI: 17:33
Jonas Siegenthaler: 3 Blocks, TOI: 19:27

Die New Jersey Devils feierten in der Nacht auf Mittwoch Schweizer Zeit einen souveränen 5:2-Sieg gegen die Toronto Maple Leafs. Auf dem Eis standen mit Meier, Siegenthaler und Hischier auch drei Schweizer.

Meier, der den Assist zum 2:1 lieferte, war dabei der einzige, der sich auch einen Skorerpunkt erspielte. Mit dem Sieg gegen die Maple Leafs feiern die Devils nun ihren fünften Sieg in Folge. Entscheidend war dabei vor allem ein starkes Mitteldrittel, in dem die Devils vier ihrer fünf Tore erzielten. Überragend war die Leistung von Jack Hughes. Gleich drei Tore erzielte der US-Amerikaner. Bereits vor vier Tagen gegen die Edmonton Oilers sammelte Hughes drei Skorerpunkte.

Die Zusammenfassung des Spiels.Video: YouTube/New Jersey Devils

St.Louis Blues – Los Angeles Kings 1:2 n. V.

Pius Suter: 1 Schuss, 1 Check, TOI: 14:38
Kevin Fiala: 1 Assist, 3 Schüsse, 2 Checks, TOI: 17:10

Im Schweizer Duell zwischen den Los Angeles Kings mit Kevin Fiala und den St. Louis Blues mit Pius Suter, gewannen die Kings knapp.

Die Partie ging mit einem 1:1 in die Verlängerung, in der die Kings schliesslich das 2:1 erzielten. Fiala lieferte dabei den Assist und half so, die Niederlagenserie seines Teams, die sich über vier Spiele hinzog, zu beenden.

Die Zusammenfassung des Spiels.Video: YouTube/NHL

Nashville Predators – Anaheim Ducks 2:5

Roman Josi: 1 Assist, 2 Schüsse, 1 Block, TOI: 23:19

Unglücklich verlief der Abenf für Roman Josi und die Nashville Predators. Gegen die Anaheim Ducks resultierte eine klare 2:5-Niederlage. Josi, der während 23:19 Minuten auf dem Eis stand, lieferte dabei den Assist zum zwischenzeitlichen 2:2 im zweiten Drittel. Für die Predators ist es bereits die vierte Niederlage in Serie. Nach sieben Spielen konnten Josi und Co. in dieser Saison erst zweimal als Sieger vom Eis gehen.

Die Zusammenfassung des Spiels.Video: YouTube/NHL

Dallas Stars – Columbus Blue Jackets 1:5

Lian Bichsel: -1 Bilanz, TOI: 17:06

Ebenfalls geschlagen geben musste sich Lian Bichsel. Seine Dallas Stars verloren mit 1:5 gegen die Columbus Blue Jackets. Der 21-Jährige stand während 17:06 Minuten auf dem Eis.

Die Zusammenfassung des Spiels.Video: YouTube/NHL

New York Islanders – San Jose Sharks 4:3

Philipp Kurashev: Nicht im Aufgebot

Nicht zum Einsatz kam Philipp Kurashev bei den San Jose Sharks. Zum ersten Mal in dieser Saison war der Schweizer überzählig. Die Sharks kassierten bei den New York Islanders eine 3:4-Niederlage.

Die Zusammenfassung des Spiels.Video: YouTube/NHL

Boston Bruins – Florida Panthers 3:4

16 Jahre nach seinem NHL-Debüt für die Boston Bruins kehrte Brad Marchand erstmals als Spieler der Florida Panthers zu seinem langjährigen Team zurück. Für den 37-Jährigen gab es noch ein Verabschiedungsvideo, welches ihn sichtlich berührte. Von 2010 bis zur letzten Saison, als er im März zum späteren Stanley-Cup-Sieger getraded wurde, lief der Flügel für die Bruins auf.

Als es dann zur Sache ging, zeigte der Routinier aber keine Gnade mit seinem Ex-Team und bereitete zwei Treffer vor. Schlussendlich setzten sich die Panthers knapp mit 4:3 durch. Carter Verhaeghe erzielte 26 Sekunden vor dem Ende das entscheidende Tor.

Die Zusammenfassung des Spiels.Video: YouTube/NHL
Eismeister Zaugg
Marco Bayer – von der ZSC-Wirklichkeit eingeholt
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
So viel verdienen die Schweizer Eishockeystars in der NHL
1 / 13
So viel verdienen die Schweizer Eishockeystars in der NHL

Roman Josi (Nashville Predators): Verteidiger, Vertrag bis 2028, Jahressalär (inkl. Boni): 9,059 Millionen Dollar.
quelle: imago/usa today network / imago images
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Wer macht diese Logos?!» – so schlecht kennen wir die NHL
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
«Aktuell kommen wir nicht mehr aus dem Abklären raus – eine bedenkliche Entwicklung»
2
«Putin wird euch zerstören»: Trump rastete laut Bericht bei Treffen mit Selenskyj aus
3
Guten Morgen, gute Fails
4
Trump ärgert sich grün und blau – der Karikaturen-Rückblick auf eine verrückte Woche
5
Frankreich jagt die Louvre-Diebe – das Wichtigste in 7 Punkten
Meistkommentiert
1
Dyche neuer Trainer bei Nottingham ++ Ex-Chelsea-Coach soll Schweden an die WM führen
2
«Fremde Frau wird blöd angemacht – soll ich mich einmischen?»
3
Seit zwei Monaten ist SVP-Glarner Schulpräsident: Nun fallen reihenweise Lehrpersonen aus
4
Warum Kaiser Trump nackt ist
5
Wir haben den chinesischen Tesla getestet und sind begeistert
Meistgeteilt
1
Russland beschiesst Kiew mit Raketen +++ Ukraine greift russische Rüstungsfabrik an
2
Italienische Stadt will sich umbenennen – wegen Google
3
«Mir ist Wien eingefallen»: Publikumsjoker liegt falsch und trotzdem richtig – und du?
4
Diese 9 Kostbarkeiten wurden aus dem Louvre geklaut
5
Flughafen Zürich führt neue Winterflüge ein – an diese 3 Orte
Weil er zuletzt krank war: Hirscher wird in Sölden nicht an den Start gehen
Marcel Hirscher wird am Sonntag beim Weltcup-Auftakt in Sölden fehlen. Das kündigte Patrick Riml, Projektchef von Hirschers Sponsor Red Bull, am Montagabend auf Servus TV an.
Zur Story