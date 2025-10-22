Die New Jersey Devils gewinnen gegen Toronto und feiern den fünften Sieg in Serie. Bild: keystone

Devils siegen zum fünften Mal in Serie ++ Suter verliert gegen Fialas Kings

Die Schweizer Timo Meier, Jonas Siegenthaler und Nico Hischier gewinnen in der NHL mit den New Jersey Devils souverän. Andere Schweizer sind weniger erfolgreich.

Toronto Maple Leafs – New Jersey Devils 2:5

Nico Hischier: 2 Schüsse, TOI: 20:52

Timo Meier: 1 Assist, 1 Schuss, 1 Check, TOI: 17:33

Jonas Siegenthaler: 3 Blocks, TOI: 19:27

Die New Jersey Devils feierten in der Nacht auf Mittwoch Schweizer Zeit einen souveränen 5:2-Sieg gegen die Toronto Maple Leafs. Auf dem Eis standen mit Meier, Siegenthaler und Hischier auch drei Schweizer.

Meier, der den Assist zum 2:1 lieferte, war dabei der einzige, der sich auch einen Skorerpunkt erspielte. Mit dem Sieg gegen die Maple Leafs feiern die Devils nun ihren fünften Sieg in Folge. Entscheidend war dabei vor allem ein starkes Mitteldrittel, in dem die Devils vier ihrer fünf Tore erzielten. Überragend war die Leistung von Jack Hughes. Gleich drei Tore erzielte der US-Amerikaner. Bereits vor vier Tagen gegen die Edmonton Oilers sammelte Hughes drei Skorerpunkte.

St.Louis Blues – Los Angeles Kings 1:2 n. V.



Pius Suter: 1 Schuss, 1 Check, TOI: 14:38

Kevin Fiala: 1 Assist, 3 Schüsse, 2 Checks, TOI: 17:10



Im Schweizer Duell zwischen den Los Angeles Kings mit Kevin Fiala und den St. Louis Blues mit Pius Suter, gewannen die Kings knapp.

Die Partie ging mit einem 1:1 in die Verlängerung, in der die Kings schliesslich das 2:1 erzielten. Fiala lieferte dabei den Assist und half so, die Niederlagenserie seines Teams, die sich über vier Spiele hinzog, zu beenden.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: YouTube/NHL

Nashville Predators – Anaheim Ducks 2:5

Roman Josi: 1 Assist, 2 Schüsse, 1 Block, TOI: 23:19

Unglücklich verlief der Abenf für Roman Josi und die Nashville Predators. Gegen die Anaheim Ducks resultierte eine klare 2:5-Niederlage. Josi, der während 23:19 Minuten auf dem Eis stand, lieferte dabei den Assist zum zwischenzeitlichen 2:2 im zweiten Drittel. Für die Predators ist es bereits die vierte Niederlage in Serie. Nach sieben Spielen konnten Josi und Co. in dieser Saison erst zweimal als Sieger vom Eis gehen.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: YouTube/NHL

Dallas Stars – Columbus Blue Jackets 1:5

Lian Bichsel: -1 Bilanz, TOI: 17:06

Ebenfalls geschlagen geben musste sich Lian Bichsel. Seine Dallas Stars verloren mit 1:5 gegen die Columbus Blue Jackets. Der 21-Jährige stand während 17:06 Minuten auf dem Eis.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: YouTube/NHL

New York Islanders – San Jose Sharks 4:3

Philipp Kurashev: Nicht im Aufgebot

Nicht zum Einsatz kam Philipp Kurashev bei den San Jose Sharks. Zum ersten Mal in dieser Saison war der Schweizer überzählig. Die Sharks kassierten bei den New York Islanders eine 3:4-Niederlage.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: YouTube/NHL

Boston Bruins – Florida Panthers 3:4

16 Jahre nach seinem NHL-Debüt für die Boston Bruins kehrte Brad Marchand erstmals als Spieler der Florida Panthers zu seinem langjährigen Team zurück. Für den 37-Jährigen gab es noch ein Verabschiedungsvideo, welches ihn sichtlich berührte. Von 2010 bis zur letzten Saison, als er im März zum späteren Stanley-Cup-Sieger getraded wurde, lief der Flügel für die Bruins auf.

Als es dann zur Sache ging, zeigte der Routinier aber keine Gnade mit seinem Ex-Team und bereitete zwei Treffer vor. Schlussendlich setzten sich die Panthers knapp mit 4:3 durch. Carter Verhaeghe erzielte 26 Sekunden vor dem Ende das entscheidende Tor.