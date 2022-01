Du willst den Schweizern an Olympia 2022 zuschauen? Dann brauchst du diesen Kalender hier

Die Olympischen Winterspiele in Peking stehen an. Offiziell starten sie am 4. Februar, doch einzelne Disziplinen starten schon etwas früher. So wird die Schweiz bereits am 2. Februar ein erstes Mal im Curling (Mixed Doubles) gegen China antreten.

Insgesamt stellt die Schweiz knapp 180 Athletinnen und Athleten in Peking. Diese treten in insgesamt 13 Sportarten an. Dabei kann man leicht den Überblick verlieren. Deshalb haben wir dir unten alle Austragungen mit Schweizer Beteiligung nach Datum aufgelistet. Wenn du das Programm lieber nach Disziplin geordnet haben möchtest, klicke hier.

Mittwoch, 2. Februar

Curling Mixed-Doubles

13:05 Uhr: China – Schweiz

Donnerstag, 3. Februar

Eishockey – Damen

5:10 Uhr: Kanada – Schweiz

7:05 Uhr: Italien – Schweiz

13:05 Uhr: Schweiz – Grossbritannien



12:45 Uhr: Qualifikation 1

Freitag, 4. Februar

Curling Mixed-Doubles

1:35 Uhr: Kanada – Schweiz

5:10 Uhr: Russland – Schweiz

Samstag, 5. Februar

Curling Mixed-Doubles

2:05 Uhr: Schweiz – Schweden

13:05 Uhr: Tschechien – Schweiz



3:45 Uhr: Qualifikation Lauf 1

4:47 Uhr: Qualifikation Lauf 2



7:20 Uhr: Normalschanze Einzel Qualifikationsdurchgang

8:45 Uhr: 7,5 km + 7,5 km Skiathlon 🥇🥈🥉

10:00 Uhr: 4 x 6-km-Staffel 🥇🥈🥉

11:00 Uhr: Qualifikation 2

12:30 Uhr: Finale 1

13:05 Uhr: Finale 2

13:40 Uhr: Finale 3 🥇🥈🥉



Sonntag, 6. Februar

Snowboard Slopestyle – Damen

2:30 Uhr: Finale Lauf 1

2:57 Uhr: Finale Lauf 2

3:24 Uhr: Finale Lauf 3 🥇🥈🥉



4:00 Uhr: Abfahrt Herren 🥇🥈🥉

5:30 Uhr: Qualifikation Lauf 1

6:33 Uhr: Qualifikation Lauf 2



7:05 Uhr: Australien – Schweiz

13:05 Uhr: Schweiz – USA

8:00 Uhr 15 km + 15 km Skiathlon 🥇🥈🥉

9:30 Uhr: 5000 Meter 🥇🥈🥉

12:00 Uhr: Normalschanze Einzel 1. Durchgang

13:00 Uhr: Normalschanze Einzel Finale 🥇🥈🥉



14:10 Uhr: Schweiz – USA

Montag, 7. Februar

Mixed-Doubles

2:05 Uhr: Schweiz – Norwegen

13:05 Uhr: Halbfinale (bei Qualifikation)



2:30 Uhr: Qualifikation Lauf 1

3:15 Uhr: Qualifikation Lauf 2

4:00 Uhr: Qualifikation Lauf 3



2:30 Uhr: Qualifikation Lauf 1 3:15 Uhr: Qualifikation Lauf 2 4:00 Uhr: Qualifikation Lauf 3 Ski Alpin – Damen

3:15 Uhr: Riesenslalom – Lauf 1

6:45 Uhr: Riesenslalom – Lauf 2 🥇🥈🥉



5:00 Uhr: Finale Lauf 1

5:27 Uhr: Finale Lauf 2

5:54 Uhr: Finale Lauf 3 🥇🥈🥉



6:30 Uhr: Qualifikation Lauf 1

7:15 Uhr: Qualifikation Lauf 2

8:00 Uhr: Qualifikation Lauf 3



10:00 Uhr: 15-km-Einzel 🥇🥈🥉

12:50 Uhr: Lauf 1

14:30 Uhr: Lauf 2



14:10 Uhr: Schweiz – Finnland

Dienstag, 8. Februar

Eiskunstlauf – Herren

2:15 Uhr: Einzellauf Kurzprogramm

3:00 Uhr: Finale Lauf 1

3:22 Uhr: Finale Lauf 2

3:45 Uhr: Finale 3 🥇🥈🥉



3:40 Uhr Qualifikationslauf

4:34 Uhr Ausscheidungslauf

7:30 Uhr Achtelfinale

8:06 Uhr Viertelfinale

8:24 Uhr Halbfinale

8:36 Uhr Finale 🥇🥈🥉



4:00 Uhr: Super-G 🥇🥈🥉

4:07 Uhr Qualifikationslauf

5:01 Uhr Ausscheidungslauf

7:48 Uhr Achtelfinale

8:15 Uhr Viertelfinale

8:30 Uhr Halbfinale

8:43 Uhr Finale 🥇🥈🥉



7:05 Uhr: Spiel um Bronze 🥉 (bei Qualifikation)

13:05 Uhr: Gold 🥇🥈



9:00 Uhr: Sprint Freistil Qualifikation

11:30 Uhr: Sprint Freistil Viertelfinale

12:25 Uhr: Sprint Freistil Halbfinale

12:47 Uhr: Sprint Freistil Finale 🥇🥈🥉



9:30 Uhr: 20-km-Einzel 🥇🥈🥉

9:50 Uhr: Sprint Freistil Qualifikation

11:55 Uhr: Sprint Freistil Viertelfinale

12:35 Uhr: Sprint Freistil Halbfinale

13:00 Uhr: Sprint Freistil Finale 🥇🥈🥉



12:50 Uhr: Lauf 3

14:35 Uhr: Lauf 4 🥇🥈🥉



Mittwoch, 9. Februar

Snowboard Halfpipe – Damen

2:30 Uhr: Qualifikation Lauf 1

3:21 Uhr: Qualifikation Lauf 2



3:15 Uhr: Slalom – Lauf 1

6:45 Uhr: Slalom – Lauf 2 🥇🥈🥉



4:00 Uhr: Finale Lauf 1

4:22 Uhr: Finale Lauf 2

4:45 Uhr: Finale Lauf 3 🥇🥈🥉



4:00 Uhr: Setzliste Lauf 1

4:55 Uhr: Setzliste Lauf 2

7:30 Uhr: Achtelfinale

8:07 Uhr: Viertelfinale

8:28 Uhr: Halbfinale

8:45 Uhr: Finale 🥇🥈🥉



5:30 Uhr: Qualifikation Lauf 1

6:21 Uhr: Qualifikation Lauf 2



9:40 Uhr: Russland – Schweiz

13:05 Uhr: Norwegen – Schweiz

Donnerstag, 10. Februar

Curling – Damen

2:05 Uhr: Grossbritannien – Schweiz

13:05 Uhr: China – Schweiz

2:30 Uhr: Einzellauf Kür 🥇🥈🥉

2:30 Uhr: Finale Lauf 1

2:58 Uhr: Finale Lauf 2

3:25 Uhr: Finale Lauf 3 🥇🥈🥉



2:30 Uhr: Lauf 1

4:00 Uhr: Lauf 2



3:30 Uhr: Abfahrt (Kombination)

7:15 Uhr: Slalom (Kombination) 🥇🥈🥉



4:15 Uhr: Setzliste Lauf 1

5:10 Uhr: Setzliste Lauf 2

7:00 Uhr: Achtelfinale

7:37 Uhr: Viertelfinale

7:58 Uhr: Halbfinale

8:15 Uhr: Finale 🥇🥈🥉



8:00 Uhr: 10 km Klassisch 🥇🥈🥉

Freitag, 11. Februar

Curling – Herren

2:05 Uhr: Schweiz – Russland

13:05 Uhr: Kanada – Schweiz



2:30 Uhr: Finale Lauf 1

2:58 Uhr: Finale Lauf 2

3:25 Uhr: Finale Lauf 3 🥇🥈🥉



4:00 Uhr: Super-G 🥇🥈🥉

5:10 Uhr: Viertelfinale 1

14:10 Uhr: Viertelfinale 2



8:00 Uhr: 15 km Klassisch 🥇🥈🥉

9:40 Uhr: Tschechien – Schweiz

10:00 Uhr: 7,5-km-Sprint 🥇🥈🥉

12:00 Uhr: Grossschanze Einzel Qualifikationsrunde

13:05 Uhr: Schweiz – Russland

13:20 Uhr: Lauf 3

14:55 Uhr: Lauf 4 🥇🥈🥉



Samstag, 12. Februar

Eishockey – Damen

5:10 Uhr: Viertelfinale 3

9:40 Uhr: Viertelfinale 4

7:05 Uhr: Dänemark – Schweiz

8:30 Uhr: 4x5 km Staffel 🥇🥈🥉

10:00 Uhr: 10-km-Sprint 🥇🥈🥉

12:00 Uhr: Grossschanze Einzel 1. Durchgang

13:00 Uhr: Grossschanze Einzel Finale 🥇🥈🥉



13:05 Uhr: Dänemark – Schweiz

14:10 Uhr: Schweiz – Dänemark

Sonntag, 13. Februar

Monobob – Damen

2:30 Uhr – Lauf 1

4:00 Uhr – Lauf 2

3:00 Uhr: Qualifikation Lauf 1

4:00 Uhr: Qualifikation Lauf 2



3:15 Uhr: Riesenslalom – Lauf 1

6:45 Uhr: Riesenslalom – Lauf 2 🥇🥈🥉



8:00 Uhr: 4x10 km Staffel 🥇🥈🥉

7:05 Uhr: Schweiz – Kanada

10:00 Uhr: 10-km-Verfolgung 🥇🥈🥉

11:45 Uhr: 12,5-km-Verfolgung 🥇🥈🥉

12:00 Uhr: Qualifikation 1

12:45 Uhr: Qualifikation 2

13:05 Uhr: Schweiz – Italien



Montag, 14. Februar

Monobob – Damen

2:30 Uhr – Lauf 3

4:00 Uhr – Lauf 4 🥇🥈🥉

2:30 Uhr: Finale Lauf 1

2:57 Uhr: Finale Lauf 2

3:24 Uhr: Finale Lauf 3 🥇🥈🥉



2:30 Uhr: Qualifikation Lauf 1

3:15 Uhr: Qualifikation Lauf 2

4:00 Uhr: Qualifikation Lauf 3



5:10 Uhr: Halbfinale 1 (bei Qualifikation)

14:10 Uhr: Halbfinale 2

5:30 Uhr: Qualifikation Lauf 1

6:33 Uhr: Qualifikation Lauf 2



6:30 Uhr: Qualifikation Lauf 1

7:15 Uhr: Qualifikation Lauf 2

8:00 Uhr: Qualifikation Lauf 3



7:05 Uhr: Schweiz – Grossbritannien



12:00 Uhr: Finale 1

13:00 Uhr: Finale 2 🥇🥈🥉



12:00 Uhr: Team 1. Durchgang

13:06 Uhr: Team Finale 🥇🥈🥉

13:05 Uhr – Lauf 1

14:40 Uhr – Lauf 2

13:05 Uhr: Schweiz – Schweden

Dienstag, 15. Februar

Curling – Herren

2:05 Uhr: Schweiz – USA



2:30 Uhr: Finale Lauf 1

2:58 Uhr: Finale Lauf 2

3:26 Uhr: Finale Lauf 3 🥇🥈🥉



2:30 Uhr: Finale Lauf 1

2:52 Uhr: Finale Lauf 2

3:15 Uhr: Finale Lauf 3 🥇🥈🥉



4:00 Uhr: Abfahrt 🥇🥈🥉

5:10 Uhr: Playoff-Spiel 1 (bei Qualifikation)

5:10 Uhr: Playoff-Spiel 2

9:40 Uhr: Playoff-Spiel 3

14:10 Uhr: Playoff-Spiel 4



6:00 Uhr: Finale Lauf 1

6:22 Uhr: Finale Lauf 2

6:45 Uhr: Finale Lauf 3 🥇🥈🥉



7:05 Uhr: USA – Schweiz



11:00 Uhr: Einzellauf Damen Kurzprogramm

12:00 Uhr: Qualifikation 1

12:45 Uhr: Qualifikation 2



13:15 Uhr – Lauf 3

14:50 Uhr – Lauf 4 🥇🥈🥉



17:00 Uhr: 4 x 6-km-Staffel 🥇🥈🥉

17:00 Uhr: 4 x 7,5-km-Staffel 🥇🥈🥉

Mittwoch, 16. Februar

Curling – Damen

2:05 Uhr: Schweiz – Südkorea



3:15 Uhr: Slalom – Lauf 1

6:45 Uhr: Slalom – Lauf 2 🥇🥈🥉



5:10 Uhr: Viertelfinale 1 (bei Qualifikation)

7:00 Uhr: Viertelfinale 2

9:40 Uhr: Viertelfinale 3

14:10 Uhr: Viertelfinale 4



7:05 Uhr: China – Schweiz



10:00 Uhr: Team Sprint Klassisch Halbfinale

12:00 Uhr: Team Sprint Klassisch Finale 🥇🥈🥉



11:00 Uhr: Team Sprint Klassisch Halbfinale

12:30 Uhr: Team Sprint Klassisch Finale 🥇🥈🥉



12:00 Uhr: Finale 1

13:00 Uhr: Finale 2 🥇🥈🥉



12:30 Uhr: Spiel um Bronze 🥉 (bei Qualifikation)

Donnerstag, 17. Februar

Curling – Herren

2:05 Uhr: Schweden – Schweiz

13:05 Uhr: Halbfinale (bei Qualifikation)



3:30 Uhr: Abfahrt (Kombination)

7:00 Uhr: Slalom (Kombination) 🥇🥈🥉

4:30 Uhr: Setzliste

7:00 Uhr: Achtelfinale

7:35 Uhr: Viertelfinale

7:54 Uhr: Halbfinale

8:10 Uhr: Finale 🥇🥈🥉



5:10 Uhr: Finale 🥇🥈

5:30 Uhr: Qualifikation Lauf 1

6:21 Uhr: Qualifikation Lauf 2



7:05 Uhr: Japan – Schweiz



11:00 Uhr: Einzellauf Kür 🥇🥈🥉

Freitag, 18. Februar

Skicross – Herren

4:45 Uhr: Setzliste

7:00 Uhr: Achtelfinale

7:35 Uhr: Viertelfinale

7:54 Uhr: Halbfinale

8:10 Uhr: Finale 🥇🥈🥉



5:10 Uhr: Halbfinale 1 (bei Qualifikation)

14:10 Uhr: Halbfinale 2



7:05 Uhr: Spiel um Bronze 🥉 (bei Qualifikation)

10:00 Uhr: 15-km-Massenstart 🥇🥈🥉

13:00 Uhr – Lauf 1

14:30 Uhr – Lauf 2

13:05 Uhr: Halbfinale (bei Qualifikation)

Samstag, 19. Februar

Viererbob – Herren

2:30 Uhr – Lauf 1

4:05 Uhr – Lauf 2

2:30 Uhr: Finale Lauf 1

2:58 Uhr: Finale Lauf 2

3:25 Uhr: Finale Lauf 3 🥇🥈🥉



4:00 Uhr: Achtelfinale

4:47 Uhr: Viertelfinale

5:14 Uhr: Halbfinale

5:37 Uhr: Rennen um Bronze 🥉

5:46 Uhr: Rennen um Gold und Silber 🥇🥈



7:00 Uhr: 50 km Massenstart Freistil 🥇🥈🥉

7:05 Uhr: Finale 🥇🥈

8:00 Uhr: Halbfinale Massenstart

9:30 Uhr: Finale Massenstart 🥇🥈🥉

8:45 Uhr: Halbfinale Massenstart

10:00 Uhr: Finale Massenstart 🥇🥈🥉​

10:00 Uhr: 12,5-km-Massenstart 🥇🥈🥉

13:00 Uhr – Lauf 3

14:30 Uhr – Lauf 4 🥇🥈🥉

13:05 Uhr: Spiel um Bronze 🥉 (bei Qualifikation)

14:10 Uhr: Spiel um Bronze 🥉 (bei Qualifikation)

Sonntag, 20. Februar