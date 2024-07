Zuletzt holte sich Julie Derron in St.Moritz im Höhentrainingslager den letzten Schliff. Spirig besuchte sie dort und was sie sah, stimmte sie optimistisch. «Ich sah ihre letzten Trainings und es waren die gleichen, wie ich sie vor London machte. Ich sah, wie fit sie ist.» Sie gönne Derron den Erfolg «mega, mega», denn sie wisse, wie viel Arbeit hinter der Medaille stecke.

Nun erscheint sie in der Mixed Zone ein zweites Mal beim SRF – wo auch Nicola Spirig auf sie wartet. Sie wurde 2012 in London Olympiasiegerin, vier Jahre später in Rio de Janeiro gewann sie die Silbermedaille. Spirig ist ebenfalls Zürcherin und kennt Derron sehr gut.

Julie Derron schwebt auf Wolke sieben. Wenige Minuten vorher hat sie im Olympia-Triathlon in Paris die Silbermedaille gewonnen. «Unglaublich» sei dies, sagte die 27-jährige Zürcherin in einer ersten Reaktion.

Im Turn-Teamwettbewerb triumphierten die USA mit Superstar Simone Biles. Ein kleines Drama erlebten die Britinnen zum Schluss.

Im Fokus des Turn-Teamwettbewerbs in der Bercy Arena in Paris stand die US-Mannschaft um Superstar Simone Biles, die am Ende auch gewann. Dramatische Schlussminuten erlebten allerdings die Turnerinnen aus Grossbritannien. Sie jubelten bereits über die Bronze-Medaille und lagen sich in den Armen – allerdings zu früh. Denn die angezeigte Wertung auf der Tafel war nicht die Finalwertung. Brasilien wurde Dritter, die Britinnen landeten auf Rang vier.