2 Schweizer Medaillenträume und 1 Basketball-Kracher – das läuft am Samstag in Paris

Am letzten Wochenende der Olympischen Spiele stehen traditionellerweise noch die Marathons auf dem Programm. Am Samstag gehen bei den Männern auch die Schweizer Tadesse Abraham und Matthias Kyburz an den Start. Die Route führt an diversen Pariser Sehenswürdigkeiten vorbei, die die Athleten auf den 42 Kilometern aber kaum geniessen können.

Spät am Abend kommt es zum grossen Generationenduell im Basketball-Final. Das US-Dream-Team im LeBron James trifft auf Gastgeber Frankreich um das riesige (wortwörtlich) Supertalent Victor Wembanyama. Spektakel und gute Stimmung in der Bercy Arena sind garantiert.

Métraux ist auch nach der 3. Runde voll auf Medaillenkurs: «Das stimmt zuversichtlich»

Morgane Métraux steht auch nach drei Runden des olympischen Golfturniers an der Spitze der Rangliste. Die Westschweizerin muss aber die Neuseeländerin Lydia Ko aufschliessen lassen.

Die erste Bewährungsprobe glückte Morgane Métraux. Noch nie führte sie an einem derart grossen Turnier, mit derart starken Spielerinnen, ein Turnier an. Die Nerven der 27-Jährigen hielten: Sie spielte zwar nicht mehr ganz so gut wie am Mittwoch (70 Schläge) und am Donnerstag (66 Schläge). Aber sie beendete auch die dritte Runde mit 71 Schlägen einen Schlag besser als die Platznorm (Par 72).