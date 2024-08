Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2024 in Paris 1 / 92 Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2024 in Paris «Augen zu und durch», lautet das Motto der Chinesin Li Qian im Halbfinal-Kampf gegen die Australierin Caitlin Parker. Tatsächlich gewann Li. quelle: keystone / vassil donev

Bronze-Fight im Sand und Träumen mit Kälin – das läuft am Freitag in Paris

Die Highlights

50-prozentige Medaillenchance

Die riesige Enttäuschung über die Niederlage im Halbfinal müssen Tanja Hüberli und Nina Brunner verdaut haben, wenn es um 21 Uhr in das Spiel um Bronze geht. Das Schweizer Duo trifft am Fusse des Eiffelturms auf Mariafe Artacho/Taliqua Clancy aus Australien.

Bild: keystone

Disziplinen 5, 6 und 7 von 7

Die Siebenkämpferin Annik Kälin hat den besten ersten Tag ihrer Karriere hinter sich und belegt Rang 6. Der Freitag beginnt mit ihrer Paradedisziplin Weitsprung, in der sie den Schweizer Rekord hält. Die 6,84 m hätten gestern Abend im Final der Spezialistinnen zu Rang 5 gereicht. Kann Kälin die Siebenkämpferinnen vor ihr unter Druck setzen? Ziel ist die Verbesserung des Landesrekords – wohin das führt, hängt von der Konkurrenz ab.

Bild: keystone

4 Frauen für ein Halleluja

Im Stade de France werden am Abend die Sprint-Staffeln über 4x100 m ausgetragen. Bei den Frauen hat sich die Schweiz für den Final qualifiziert. Liegt wie in Tokio (Rang 4) erneut ein Glanzresultat drin? Gar noch mehr?

Bild: keystone

671

Das ist der «Name» eine Chinesin, die in der Disziplin «Breaking: B-Girls» antritt. Keine Ahnung, was dich da erwartet? Am besten mal reinschauen, wenn es beim Breakdance erstmals in Tanz-Battles um olympische Medaillen geht.

Bild: keystone

Die 35 Medaillen-Entscheidungen am Freitag

7.30 Uhr

Schwimmen, Open Water, Männer, 10 km

12.10 Uhr

Segeln, Männer, Formula Kite

12.35 Uhr

Sportklettern, Männer, Boulder & Lead

12.50 Uhr

Kanu, Regatta, Frauen, Canadier-Zweier, 500 m

13.10 Uhr

Kanu, Regatta, Frauen, Kajak-Zweier, 500 m

13.30 Uhr

Kanu, Männer, Kajak-Zweier, 500 m

13.50 Uhr

Kanu, Männer, Canadier-Einer, 1000 m

14.30 Uhr

Rhythmische Gymnastik, Einzel, Mehrkampf

Vera Tugolukova schwebt durch die Luft. Bild: keystone

15.00 Uhr

Gewichtheben, Männer, bis 89 kg

15.00 Uhr

Tischtennis, Männer, Team-Wettkampf

15.00 Uhr

Wasserspringen, Frauen, 3 m

18.00 Uhr

Fussball, Final Männer, Frankreich – Spanien

19.02 oder 19.38 Uhr

Rad Bahn, Männer, Sprint

19.09 Uhr

Rad Bahn, Frauen, Madison

🇨🇭 mit Michelle Andres/Aline Seitz

Schweizer Einsatz im Vélodrome. Bild: keystone

19.30 Uhr

Gewichtheben, Frauen, bis 71 kg

19.30 Uhr

Leichtathletik, Frauen, 4x100 m (19.30 Uhr)

🇨🇭mit Salomé Kora/Sarah Atcho-Jaquier/Léonie Pointet/Mujinga Kambundji

Was zeigt die Sprint-Staffel im Final? Bild: keystone

19.37 Uhr

Leichtathletik, Frauen, Kugelstossen

19.47 Uhr

Leichtathletik, Männer, 4x100 m

19.55 Uhr

Ringen, Männer, Freistil, bis 57 kg

20.00 Uhr

Leichtathletik, Frauen, 400 m

20.00 Uhr

Landhockey, Frauen, Niederlande - China

20.13 Uhr

Leichtathletik, Männer, Dreisprung

20.25 Uhr

Leichtathletik, Frauen, Siebenkampf, 800 m

🇨🇭 mit Annik Kälin

20.30 Uhr

Ringen, Männer, Freistil, bis 86 kg

20.57 Uhr

Leichtathletik, Frauen, 10'000 m

21.15 Uhr

Ringen, Frauen, Freistil, bis 57 kg

21.00 Uhr

Beachvolleyball, Frauen, Bronzespiel

🇨🇭 mit Nina Brunner/Tanja Hüberli



Wie haben Hüberli/Brunner die Halbfinal-Niederlage verdaut? Bild: keystone

21.19 Uhr

Taekwondo, Frauen, bis 67 kg

21.23 Uhr

Breaking: B-Girls

21.30 Uhr

Boxen, Männer, Halbmittelgewicht (bis 71 kg): Asadchuja Mujdinchujajew (UZB) - Marco Verde (Mex)

21.37 Uhr

Taekwondo, Männer, bis 80 kg

21.45 Uhr

Leichtathletik, Männer, 400 m Hürden

21.45 Uhr

Boxen, Frauen, Fliegengewicht (bis 50 kg): Wu Yun (CHN) - Buse Naz Cakiroglu

22.30 Uhr

Beachvolleyball, Frauen, Final

22.34 Uhr

Boxen, Männer, Schwergewicht (bis 92 kg): Loren Alfonso (AZE) - Lasisbek Mullojonow (UZB)

22.51 Uhr

Boxen, Frauen, Weltergewicht (bis 66 kg): Imane Chelif (ALG) - Yang Liu (CHN)

Weitere Schweizer Einsätze

Ab 9.00 Uhr

Morgane Métraux:, Albane Valenzuela Golf, 3. Runde

Ab 10.05 Uhr

Annik Kälin: Leichtathletik, Siebenkampf, Weitsprung (10.05 Uhr), Speerwurf (11.20 oder 12.30 Uhr)

10.40 Uhr



Giulia Senn/Julia Niederberger/Annina Fahr/Yasmin Giger: Leichtathletik, 4x400 m, 1. Runde

12.13 Uhr

Ditaji Kambundji: Leichtathletik, 100 m Hürden, Halbfinals

Ab 13.00 oder 17.00 Uhr

Alexandre Dällenbach: Moderner Fünfkampf, Fechten Halbfinal

