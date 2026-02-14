Fährt Marco Odermatt im Riesenslalom zur Goldmedaille? Bild: keystone

Odermatt mit der letzten Goldchance in Bormio – was heute bei Olympia wichtig wird

Die Highlights

Im Riesenslalom der Männer (1. Lauf 10 Uhr, 1. Lauf 13.30 Uhr) gehören Marco Odermatt und Loic Meillard zu den grossen Favoriten. Für Odi ist es die letzte Chance an diesen Olympischen Spielen eine Goldmedaille zu gewinnen. Vor vier Jahren wurde der Nidwaldner im Riesenslalom erstmals Olympiasieger. In Bormio sicherte sich der 28-Jährige bisher zwei Medaillen. In der Team-Kombination wurde er zusammen mit Meillard Zweiter und im Super-G fuhr Odermatt zur Bronzemedaille.

Ernst gilt es am Abend auch für die Eishockey-Nationalmannschaft der Frauen. Um 21.10 Uhr treffen die Schweizerinnen im Viertelfinal auf Finnland. Bei einer Niederlage wäre das Turnier für die Mannschaft von Trainer Colin Muller zu Ende.

Gregor Deschwanden, der auf der Normalschanze bisher für die grösste Schweizer Überraschung an den diesjährigen Olympischen Spielen sorgte, steht ebenfalls wieder im Einsatz. Auf der Grossschanze gilt es für die Skispringer ab 18.45 Uhr ernst.

Fliegt Gregor Deschwanden auch auf der Grossschanze zur Medaille? Bild: keystone

Alle Entscheidungen

10.00 und 13.30 Uhr: Ski alpin, Männer, Riesenslalom

mit Luca Aerni, Marco Odermatt, Loïc Meillard, Thomas Tumler​

11.48 Uhr: Ski Freestyle, Frauen, Parallel-Buckelpiste

12.00 Uhr: Langlauf, Frauen, Staffel (4x7,5 km)

mit Nadine Fähndrich, Nadja Kälin, Marina Kälin, Anja Weber

14.45 Uhr: Biathlon, Frauen, Sprint (7,5 km)

mit Amy Baserga, Aita Gasparin, Lena Häcki-Gross, Lea Meier

Bei den Biathletinnen kommt es am Samstag zum Sprint. Bild: keystone

17 Uhr: Eisschnelllauf, Männer, 500 m

18.45 und 19.55 Uhr: Skispringen, Männer, Grossschanze

mit Gregor Deschwanden, Sandro Hauswirth, Felix Trunz

19.35 Uhr: Skeleton, Frauen

22.42 Uhr: Shorttrack, Männer, 1500 m

Weitere Schweizer Einsätze am Samstag

Silvana Tirinzoni, Alina Pätz, Carole Howald und Selina Witschonke

Curling, Frauen, Round Robin, 4. Runde: Schweiz – Japan (09.05 Uhr)



Die Schweizerinnen haben bisher jedes Spiel gewonnen. Bild: keystone

Yannick Schwaller, Benoit Schwarz-van Berkel, Sven Michel, Pablo Lachat-Couchepin

Curling, Männer, Round Robin, 5. Runde: Kanada – Schweiz (14.05 Uhr)



Silvana Tirinzoni, Alina Pätz, Carole Howald und Selina Witschonke

Curling, Frauen, Round Robin, 5. Runde: Kanada – Schweiz (19.05 Uhr)

Eishockey-Nati der Frauen

Viertelfinal: Finnland – Schweiz (21.10 Uhr)



Anouk Andraska, Mathilde Gremaud, Sarah Höfflin, Giulia Tanno

Ski Freestyle, Big Air, Qualifikation (19.30, 20.15 und 21.00 Uhr) (riz/sda)

