Olympia 2026

Olympia 2026: Das wird am heutigen Samstag wichtig

Switzerland&#039;s Marco Odermatt in action during the men&#039;s alpine skiing Super-G race at the 2026 Olympic Winter Games at the Stelvio Ski centre in Bormio, Italy, on Wednesday, February 11, 202 ...
Fährt Marco Odermatt im Riesenslalom zur Goldmedaille?Bild: keystone

Odermatt mit der letzten Goldchance in Bormio – was heute bei Olympia wichtig wird

14.02.2026, 04:4414.02.2026, 06:22

Die Highlights

Im Riesenslalom der Männer (1. Lauf 10 Uhr, 1. Lauf 13.30 Uhr) gehören Marco Odermatt und Loic Meillard zu den grossen Favoriten. Für Odi ist es die letzte Chance an diesen Olympischen Spielen eine Goldmedaille zu gewinnen. Vor vier Jahren wurde der Nidwaldner im Riesenslalom erstmals Olympiasieger. In Bormio sicherte sich der 28-Jährige bisher zwei Medaillen. In der Team-Kombination wurde er zusammen mit Meillard Zweiter und im Super-G fuhr Odermatt zur Bronzemedaille.

Ernst gilt es am Abend auch für die Eishockey-Nationalmannschaft der Frauen. Um 21.10 Uhr treffen die Schweizerinnen im Viertelfinal auf Finnland. Bei einer Niederlage wäre das Turnier für die Mannschaft von Trainer Colin Muller zu Ende.

Gregor Deschwanden, der auf der Normalschanze bisher für die grösste Schweizer Überraschung an den diesjährigen Olympischen Spielen sorgte, steht ebenfalls wieder im Einsatz. Auf der Grossschanze gilt es für die Skispringer ab 18.45 Uhr ernst.

epa12722105 Gregor Deschwanden of Switzerland in action during the Men&#039;s Normal Hill of the Ski Jumping competitions at the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games, in Predazzo, Italy, 09 Februa ...
Fliegt Gregor Deschwanden auch auf der Grossschanze zur Medaille?Bild: keystone

Alle Entscheidungen

10.00 und 13.30 Uhr: Ski alpin, Männer, Riesenslalom
mit Luca Aerni, Marco Odermatt, Loïc Meillard, Thomas Tumler​

11.48 Uhr: Ski Freestyle, Frauen, Parallel-Buckelpiste

12.00 Uhr: Langlauf, Frauen, Staffel (4x7,5 km)
 mit Nadine Fähndrich, Nadja Kälin, Marina Kälin, Anja Weber

14.45 Uhr: Biathlon, Frauen, Sprint (7,5 km)
 mit Amy Baserga, Aita Gasparin, Lena Häcki-Gross, Lea Meier

epa12727617 Amy Baserga of Switzerland competes in the Women&#039;s 15km Individual of the Biathlon competitions at the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games, in Anterselva, Italy, 11 February 2026 ...
Bei den Biathletinnen kommt es am Samstag zum Sprint.Bild: keystone

17 Uhr: Eisschnelllauf, Männer, 500 m

18.45 und 19.55 Uhr: Skispringen, Männer, Grossschanze
mit Gregor Deschwanden, Sandro Hauswirth, Felix Trunz

19.35 Uhr: Skeleton, Frauen

22.42 Uhr: Shorttrack, Männer, 1500 m

Weitere Schweizer Einsätze am Samstag

Silvana Tirinzoni, Alina Pätz, Carole Howald und Selina Witschonke
Curling, Frauen, Round Robin, 4. Runde: Schweiz – Japan (09.05 Uhr)

Silvana Tirinzoni, Selina Witschonke, Carole Howald and Alina Paetzof Switzerland, from left to right, react during the curling women&#039;s round robin game between Switzerland and China at the 2026 ...
Die Schweizerinnen haben bisher jedes Spiel gewonnen.Bild: keystone

Yannick Schwaller, Benoit Schwarz-van Berkel, Sven Michel, Pablo Lachat-Couchepin
Curling, Männer, Round Robin, 5. Runde: Kanada – Schweiz (14.05 Uhr)

Silvana Tirinzoni, Alina Pätz, Carole Howald und Selina Witschonke
Curling, Frauen, Round Robin, 5. Runde: Kanada – Schweiz (19.05 Uhr)

Eishockey-Nati der Frauen
Viertelfinal: Finnland – Schweiz (21.10 Uhr)

Anouk Andraska, Mathilde Gremaud, Sarah Höfflin, Giulia Tanno
Ski Freestyle, Big Air, Qualifikation (19.30, 20.15 und 21.00 Uhr) (riz/sda)

«Vierte bei Olympia ist Crazy»: Wiedmer verpasst die Medaille im Snowboardcross ganz knapp
Mehr zu den Olympischen Spielen:
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026

Mit aufgemaltem Schnauz fährt es sich bei Eva Adamczykova besser.
Olympia: Hier staubt die Schweiz vier Medaillen ab
