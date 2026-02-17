Camille Rast wird den Slalom am Mittwoch in Cortina mit der Startnummer 3 bestreiten, Wendy Holdener folgt an fünfter Stelle. Topfavoritin Mikaela Shiffrin startet erst als Siebte. Das könnte ein Vorteil für die Schweizerinnen sein. Eröffnen wird den 1. Lauf um 10 Uhr Lara Colturi.
Die weiteren Schweizerinnen kommen in Mélanie Meillard und Eliane Christen mit den Startnummern 14 und 19. Petra Vlhova, die nach ihrer langen Verletzungspause von über zwei Jahren zurückgekehrt ist, startet an 23. Stelle. Die Slowakin schied im Slalom der Team-Kombination aus.
Hier geht's zur gesamten Startliste. (nih)
