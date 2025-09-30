In Paris war Snoop Dogg der heimliche Star der Olympischen Spiele. Bild: keystone

«Werde definitiv auf Eis laufen»: Snoop Dogg wird erneut bei Olympia dabei sein

Die Zuschauer vom TV-Sender NBC dürfen sich freuen: Snoop Dogg wird auch im kommenden Winter an den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina vor Ort sein. Bereits vor einem Jahr in Paris sorgte der US-Rapper für spektakuläre Momente.

Snoop Dogg wird schon bald in Italien zu sehen sein, aber nicht bei einem Konzert, sondern wie bereits bei den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris nun auch in Mailand und Cortina bei den Winterspielen. Als Korrespondent wird der US-Rapper im nächsten Februar für den TV-Sender NBC vor Ort berichten.

In einem kurzen Video, welches der 53-Jährige in den sozialen Medien postete, war Snoop Dogg in einer Winterlandschaft zu sehen. Als sich der Rapper umdreht, sagt er: «Ratet mal, wer wieder da ist.» Daraufhin kommt die Bestätigung, dass der Mann aus Los Angeles wieder an Olympia dabei sein wird.

Gemäss «NBC» sagt der Musiker zu seinem Engagement während Olympia: «Die Olympischen Spiele sind die grösste Bühne der Welt. Und wie jeder weiss, dreht sich bei mir alles um Sport, darum, Menschen zusammenzubringen, zu vereinen und gleichzeitig Spass zu haben. Ich werde meine Pufferjacken, Schneehosen, Skibrillen und Schlittschuhe mitbringen und definitiv aufs Eis gehen.»

In Paris sorgte Snoop Dogg für einige besondere Momente. Vor der Eröffnungsfeier trug er die olympische Fackel, unterstützte seine Landeskollegen, war mit dem 23-fachen Olympiasieger Michael Phelps im Schwimmbecken und erstellte eigene Pins für die Olympischen Spiele, welche heiss begehrt waren.



Man darf gespannt sein, wo man die Raplegende in Italien überall antreffen wird, vielleicht ja sogar an der Skipiste neben Marco Odermatt und Co. An den Sommerspielen in Paris hatte NBC fast 80 Proozent mehr Zuschauer als noch drei Jahre zuvor in Tokio. (riz)