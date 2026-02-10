Superstar Connor McDavid bereitet sich auf das erste Spiel vor. Bild: keystone

Hotel statt Olympisches Dorf: Kanadas Eishockey-Spieler ziehen um

Traditionell wohnen die Sportlerinnen und Sportler bei den Spielen im Olympischen Dorf. Kanadas Eishockey-Stars werden aber umziehen.

Mehr «Sport»

Ein Artikel von

Nach wenigen Tagen in Mailand ziehen Kanadas Eishockey-Stars offenbar Konsequenzen aus ihren Olympia-Erfahrungen abseits des Eises. Statt Zweibettzimmer im Olympischen Dorf soll es für das Team künftig ein Hotel sein.

Wie nordamerikanische Medien berichten, wollen die Kanadier um NHL-Star Connor McDavid das Olympische Dorf verlassen. Torwart Logan Thompson betonte, dass dies nicht als Kritik verstanden werden solle. Logan Thompson sagte am Montag dem Portal «Sportsnet»: «Ich glaube nicht, dass das als Beleidigung oder ähnliches verstanden werden sollte.» Der Fokus liege klar auf dem sportlichen Ziel. «Wir wollen Gold gewinnen und uns die besten Chancen dafür sichern», erklärte er.

Sidney Crosby ist zum ersten Mal seit 2014 an Olympischen Spielen dabei. Bild: keystone

«Eine unglaubliche Erfahrung»

Kanada ist mit prominenten Namen wie McDavid, Nathan MacKinnon und Sidney Crosby nach Mailand gereist und gilt bei dem stark besetzten Turnier gemeinsam mit den USA als Favorit. Das US-Team hat sich entschieden, im Olympischen Dorf zu bleiben. Matthew Tkachuk schilderte seine Eindrücke so: «Ich amüsiere mich prächtig mit den anderen Sportlern, spiele Karten und schaue mir Wettkämpfe an.» Weiter sagte er: «Es ist eine unglaubliche Erfahrung.»

Ganz den Rücken kehren wollen die Kanadier dem Dorf dennoch nicht. Logan Thompson kündigte an: «Ich werde auch weiterhin ins Dorf gehen und hin und her pendeln.» Für ihn stehe fest: «Diese Erfahrung sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen.»

Sportlich beginnt für Kanada das Olympia-Turnier am Donnerstag (16.40 Uhr) mit der Partie gegen Tschechien. In der Gruppe A warten ausserdem die Schweiz (Freitag, 21.20 Uhr) und Frankreich (Sonntag, 16.40 Uhr). (riz/tonline)