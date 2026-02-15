NHL-Rüpel Tom Wilson muss gegen den Franzosen Pierre Crinon Einstecken. Bild: keystone

Kanada kügelt, Dänemark düpiert – nächster Gegner der Hockey-Nati steht fest

Die Schweiz kennt am Olympia-Eishockeyturnier ihren nächsten Gegner. In der Viertelfinal-Quali wartet Italien, danach käme es zum Duell mit Finnland.

Die Spiele vom Sonntag

Schweiz – Tschechien 4:3nV

Kanada – Frankreich 10:2

Kanada brauchte gegen Frankreich etwas Anlaufzeit. Nachdem sie in der 9. Minute in Führung gingen, glich Frankreich nur 13 Sekunden später durch Lausannes Floran Douay wieder aus. Bis zur ersten Pause stellten Devon Toews und Mark Stone doch noch auf 3:1 für Kanada. In der zweiten Hälfte des zweiten Abschnitts zogen die Ahornblätter dann davon. Am Ende schaffen sie mit neun verschiedenen Torschützen doch noch das «Stängeli».

Die Tore des Spiels. Video: SRF

Dänemark – Lettland 4:2

Dänemark legte gegen Lettland los wie die Feuerwehr und zehrt davon das ganze Spiel. Nach nur 23 Sekunden traf Nick Olesen zur Führung. In der fünften Minute erhöhte Mikkel Aagard auf 2:0 und rund drei Zeigerumdrehungen vor der Pause machte Ex-Bieler Nik Ehlers bereits das 3:0. Eine erste Reaktion zeigte Lettland noch im Startdrittel. Kristaps Zile traf 16 Sekunden vor der Sirene zum 1:3. Kurz nach Wiederbeginn verkürzte Eduards Tralmaks auf 2:3. Zu mehr reichte es den Letten aber nicht mehr – Olesen machte mit dem 4:2 ins leere Tor in der 58. Minute alles klar und krönte sich zum Doppeltorschützen.

Die Partie zwischen Dänemark und Finnland war hart umkämpft. Bild: keystone

USA – Deutschland 5:1

Die USA drücken im Duell mit Deutschland das Gaspedal nie ganz durch. Trotzdem reicht es am Ende für einen souveränen 5:1-Sieg. Die weichen auf Sieg stellen die US-Boys mit einem späten Tor im ersten und einem frühen Treffer im zweiten Drittel. Mann des Spiels war Auston Matthews mit zwei Toren und einem Assist. Tim Stützle erzielte den deutschen Ehrentreffer.

Die USA kommen gegen Deutschland zu einem souveränen Sieg. Bild: keystone

Das sind die nächsten Spiele

Die Schweiz steht somit als zweitbester Zweitklassierter fest und trifft so in der Viertelfinalqualifikation auf das schwächste Team der Vorrunde: Italien. Gewinnt die Schweiz das Duell gegen den Olympia-Gastgeber, wartet im Viertelfinal dann Finnland. Wann die Spiele auf dem Programm stehen, ist noch nicht bekannt.

Gesetzt in den Viertelfinals sind Kanada, die USA und die Slowakei als Gruppensieger sowie Finnland als bester Gruppenzweiter. Da Kanada und die USA die Gruppenphase als bestes, respektive zweitbestes Team abschliessen, ist bereits klar, dass die zwei Hockey-Grossmächte frühestens im Final aufeinandertreffen könnten.

Die Duelle der Viertelfinal-Qualifikation: Schweiz (5) – Italien (12)

Deutschland (6) – Frankreich (11)

Schweden (7) – Lettland (10)

Tschechien (8) – Dänemark (9)



Die Viertelfinal-Duelle:

Kanada – Tschechien/Dänemark

USA – Schweden/Lettland

Slowakei – Deutschland/Frankreich

Finnland – Schweiz/Italien



Die Halbfinals werden dann neu gesetzt, wobei das beste verbliebene Team auf das schlechteste verblienene Team trifft.