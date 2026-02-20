bedeckt
DE | FR
burger
Sport
Olympia 2026

Olympia 2026: Donald Trump will anreisen – doch es gibt ein Problem

President Donald Trump holds a hockey stick presented to him by Matthew Tkachuk during an event to honor the 2025 Stanley Cup Champion Florida Panthers in the East Room of the White House, Thursday, J ...
Donald Trump ist ein grosser Eishockey-Fan – und will auch deshalb zu den Olympischen Spielen reisen.Bild: keystone

Trump überraschte Italien mit kurzfristigem Olympia-Besuch – nun gibt es ein Problem

Donald Trump möchte wohl zu den Olympischen Spielen reisen und gleich zwei Events verfolgen. Das gerät organisatorisch aber zur Mammutaufgabe.
20.02.2026, 07:5220.02.2026, 07:52
Nils Kögler / t-online
Ein Artikel von
t-online

Die mögliche Anreise von US-Präsident Donald Trump zu den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo stellt die Organisatoren offenbar vor grosse Herausforderungen. Schon vor wenigen Tagen war berichtet worden, dass Trump am Sonntag zum Eishockey-Finale nach Mailand kommen möchte, sollten sich die USA qualifizieren. Im Anschluss soll wohl auch ein Besuch der Abschlussfeier in Verona geplant sein. Die Bild berichtet nun unter Berufung auf italienische Medien, dass die Behörden von dem angekündigten Besuch überrascht worden sind und gleich mehrere Probleme zu lösen haben.

epa12756058 Quinn Hughes of USA (C) celebrates after winning the Men&#039;s Ice Hockey quarterfinal match between USA and Sweden at the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games in Milano, Italy, 18 Fe ...
In einem möglichen Final will Donald Trump die US-Stars unterstützen.Bild: keystone

Zum einen steigen die Halbfinals erst am Freitagabend. Entsprechend steht auch erst dann fest, ob sich die USA tatsächlich für das Endspiel am Sonntag qualifizieren. Für die Planung eines Trump-Besuchs blieben entsprechend nur rund 30 Stunden.

Helikopter erforderlich?

Wie Trump sich durch Mailand bewegen soll, stellt laut dem Bericht dabei eine grosse Herausforderung dar. Die Halle Santa Giulia, in der das Finale steigt, liege nämlich weit im Osten der Stadt. In der Nähe befinde sich zwar der Flughafen Linate, doch die Präsidentenmaschine Air Force One ist dem Bericht zufolge zu gross, um dort landen zu können. Stattdessen müsse der Flughafen Malpensa angeflogen werden. Von dort sind es aber 70 Kilometer bis zur Halle, was zu lang wäre für eine Fahrt des Präsidenten-Konvois.

epaselect epa12747127 Preparations takes place outside the Arena di Verona, a Roman amphitheatre in Verona, Italy, 16 February 2026. The historic Verona Arena will host the Closing Ceremony of the Mil ...
Im Amphitheater von Verona findet die Schlussfeier statt.Bild: keystone

Eine Überlegung sei, dass Trump deshalb mit einem Helikopter vom Flughafen zur Halle reise. Auch die anschliessende Weiterreise zur Abschlussfeier nach Verona solle wohl so erfolgen. Alternativ könne Trump jedoch auch nur die Abschlussfeier in Verona besuchen. Dort sollen die Vorbereitungen auf einen Präsidentenbesuch schon laufen. Ob Trump tatsächlich kommt und wohin, soll erst kurzfristig entschieden werden.

Eismeister Zaugg
Frauenhockey, nein danke! Die grösste Torheit in der Geschichte unseres Hockeys
Mehr zu Olympia 2026:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026
1 / 95
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026

Sieht aus wie ein Fleischkäse-Semmeli, ist aber das Gold-Silber-Bronze-Sandwich der französischen Biathletin Lou Jeanmonnot.
quelle: instagram
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Thailändische Polizisten fassen Dieb mit einer speziellen Taktik
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
9 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Alice36
20.02.2026 08:07registriert Juni 2017
Dafür das Europa kurz vor dem zivilisatorischen Zusammenbruch steht ist Trump aber sehr gerne und oft hier wie es scheint.
270
Melden
Zum Kommentar
9
Amis fahren beim Medaillenspiegel eine Extrawurst – ausnahmsweise mal nicht wegen Trump
Norwegen führt an den Olympischen Spielen von Mailand-Cortina den Medaillenspiegel an. Zumindest nach jener Systematik, die sich eingebürgert hat. Aus der Reihe tanzen die USA.
Die Vereinigten Staaten von Amerika sind vom Sozialismus ungefähr so weit entfernt wie der HC Thurgau vom Gewinn des Stanley Cup. Doch ausgerechnet in den USA heisst es an Olympischen Spielen schon seit vielen Jahren: Jede Medaille ist gleich viel wert. Egal ob Gold, Silber oder Bronze.
Zur Story