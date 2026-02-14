Gregor Deschwanden wird von der Grossschanze keine zweite Olympia-Medaille gewinnen. Nach dem ersten Durchgang belegt er in Predazzo den 14. Platz.
Deschwanden, der von der Normalschanze überraschend die Bronzemedaille gewonnen hatte, sprang auf 129,5 m und liegt damit fast 12 Punkte hinter dem drittplatzierten Norweger Kristoffer Eriksen. Es führt der Japaner Ren Nikkaido, der von der kleinen Schanze gemeinsam mit Deschwanden Dritter war. Bereits deutliche sieben Punkte dahinter liegt der Saisondominator Domen Prevc aus Slowenien.
Mit Sandro Hauswirth (20.) qualifizierte sich ein zweiter Schweizer für den zweiten Durchgang, der um 19,57 Uhr beginnt. Diesen verpasste Felix Trunz auf Platz 38 klar. (riz/sda)
