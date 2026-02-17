Diebezwingenund holen damit den. Fürwar es ein wichtiger Sieg gegen einen direkten Konkurrenten. Auch die Südkoreanerinnen hatten vor dem Spiel vier Siege auf dem Konto. Mit dem Erfolg rückt die Schweiz zu den USA auf und steht neu auf dem zweiten Platz. Nur Schweden, das erstmals verlor, weist eine bessere Bilanz vor.Gegen Südkorea gelang Tirinzoni und Co. bereits im zweiten End ein Dreierhaus, die Südkoreanerinnen kamen jedoch wieder heran. In der Folge blieb es eine enge Angelegenheit, erst im neunten End stellten die Schweizerinnen mit einem Zweierhaus die Weichen für den Sieg. Beinahe wäre es aber noch einmal brenzlig geworden. Mit dem vorletzten Stein im letzten End spielte Südkorea einen Dreier-Takeout, nur weil Pätz ihrerseits zwei südkoreanische Steine aus dem Spiel nahm, konnte Südkorea nicht mehr ausgleichen.Weiter geht es für die Schweiz am Mittwochabend mit dem Spiel gegen Dänemark, bevor es am Donnerstag zum Duell mit den USA kommt. Die Top 4 qualifizieren sich für den Halbfinal.(nih)