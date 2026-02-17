Michael Vogt mit Anschieber Amadou Ndiaye gelingt es im Zweierbob am zweiten Tag, sich um eine Position auf den sechsten Rang vorzuarbeiten. Die Schweizer verlieren insgesamt 2,90 Sekunden auf den Sieger Johannes Lochner und 1,08 Sekunden aufs Podest. Cédric Follador (mit Luca Rolli) und Timo Rohner (mit Tim Annen) waren auf den Plätzen 14 und 15 zum Schluss nur durch einen Hundertstel getrennt.
Das deutsche Duo Lochner und Georg Fleischhauer fuhr im Eiskanal von Cortina überlegen zu Gold. Landsmann Francesco Friedrich, der 2018 und 2022 sowohl im Zweier- als auch im Viererbob triumphiert hatte, verlor 1,34 Sekunden. Auch der Drittplatzierte Adam Ammour kommt aus Deutschland. Einen lustigen Zufall gibt es übrigens bei den Anschiebern von Lochner und Ammour: Die heissen nämlich Alexander Schuller und Alexander Schaller. (nih/sda)
