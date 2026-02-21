Sie ging, wie sie gekommen war. Eisschnellläuferin Jutta Leerdam verliess die Olympischen Spiele in einem Privatjet – was vor den Spielen in der Heimat Niederlande für gehörigen Wirbel gesorgt hatte. Vielleicht «grad z'leid» reiste Leerdam wiederum so, mit einer Gold- und einer Silbermedaille im Handgepäck.
Leerdam düst im Privatjet heim +++ Biathleten sprinten um den letzten Platz
Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand-Cortina laufen seit dem 6. Februar. Bis am Sonntag geht es in den letzten von total 116 Wettkämpfen in 16 Sportarten um Gold, Silber und Bronze.
Leerdam düst im Privatjet heim
Der Zielsprint der letzten drei Biathleten
Im Massenstart warten Fabien Claude und Campbell Wright auf den Italiener Nicola Romanin, um dem Publikum zum Abschluss des Wettkampfs eine Show zu bieten:
USA dominiert gegen die Slowakei
Es sind zwar erst zwei Drittel im zweiten Halbfinal gespielt, aber das Spiel ist bereits entschieden. Die USA führt klar und deutlich mit 5:0 gegen die Slowakei. Innerhalb von sechs Minuten konnten die US-Boys gleich dreimal jubeln. Jack Hughes brillierte mit einem Doppelpack.
US-Boya auf Finalkurs
Das US-amerikanische Eishockeyteam führt nach dem ersten Drittel 2:0 gegen die Slowakei. In der fünften Minute erzielte Dylan Larkin das 1:0. Für den Stürmer der Detroit Lions ist es das erste Tor an diesem olympischen Turnier. Kurz vor der Pause schoss Tage Tage Thompson das zweite Tor in Überzahl
Amerikaner Ferreira siegt in der Halfpipe
Der Amerikaner Alex Ferreira sichert sich am Freitagabend Gold in der Halfpipe der Freeskier. Der 31-Jährige, der seit mehreren Jahren in der Halfpipe zur Elite gehört und an den Winterspielen 2018 und 2022 bereits Silber und Bronze gewonnen hatte, sicherte sich seine erste olympische Goldmedaille mit seinem letzten Versuch, der mit 93,75 Punkten honoriert wurde. Silber ging an den Esten Henry Sildaru (93,00), Bronze an den Kanadier Brendan MacKay (91,00).
Mit dem Neuseeländer Finley Melville Ives und dem Südkoreaner Lee Seunghun konnten zwei Medaillenanwärter im Final nicht ins Geschehen eingreifen. Lee verlor beim Aufwärmen vor dem Final die Kontrolle und konnte nach überstandener Qualifikation nicht antreten. Melville Ives, die Nummer 1 im laufenden Halfpipe-Weltcup, verletzte sich in der Qualifikation. Der 19-jährige Melville Ives schlug bei der Landung nach einem Trick heftig mit dem Kopf auf und musste nach sechsminütiger Vor-Ort-Versorgung auf einer Trage aus dem Zielbereich gebracht werden. Sein Trainer gab später Entwarnung.
Hasler bei Halbzeit im 6. Rang
Die Schweizer Zweierbobs in der Frauenkonkurrenz liegen bei Halbzeit deutlich hinter den Medaillenrängen. Melanie Haslers Rückstand auf den Bronzeplatz beträgt 0,67 Sekunden.
Nach dem ersten von insgesamt vier Durchgängen betrug die Differenz des besten Schweizer Schlittens mit Hasler und Nadja Pasternack auf Platz 3 lediglich 17 Hundertstel. Im zweiten Lauf schlichen sich bei den Europameisterinnen jedoch zu viele Fehler ein. Zwar gab es einen Ranggewinn, doch der zeitliche Abstand zu den Topfahrerinnen vergrösserte sich. Der Rückstand auf die Spitze beträgt im 6. Zwischenrang 0,9 Sekunden. Pilotin Debora Annen und Salomé Kora im zweiten Schweizer Bob belegen nach dem ersten Wettkampftag Zwischenrang 9, zwei Zehntel hinter ihren Landsfrauen.
Die Medaillen dürften am Samstag wie erwartet unter den deutschen und den amerikanischen Schlitten verteilt werden. Die besten Karten hat dabei Laura Nolte. Die Olympiasiegerin von 2022 führt 18 Hundertstel vor ihrer deutschen Landsfrau Lisa Buckwitz und 0,23 Sekunden vor Kaillie Humphries Armbruster aus den USA. (riz/sda)
Kanada gleicht aus
Shea Theodore sorgt für den zweiten kanadischen Treffer und gleicht die Partie gegen Finnland aus. Der Halbfinal dauert noch etwas mehr als sieben Minuten. Riesige Spannung in Mailand
Rang 11 für Kaitlyn McGregor
Die Eisschnellläuferin Kaitlyn McGregor klassierte sich über die 1500 m im 11. Rang. Die 32-jährige ehemalige U18-Eishockey-Nationalspielerin vergab ein noch besseres Resultat im Duell mit der Kanadierin Ivanie Blondin, in welchem sie in der letzten Kurve ins Straucheln geriet und die Ziellinie schliesslich in 1:55,39 Minuten überquerte.
In Abwesenheit von Jutta Leerdam gewann am Freitag deren niederländische Landsfrau Antoinette Rijpma-de Jong in 1:54,09 Minuten Gold vor der Norwegerin Ragne Wiklund und der Kanadierin Valérie Maltais. Francesca Lollobrigida, die italienische Olympiasiegerin über 3000 und 5000 Meter, war als 13. ohne Medaillenchance. Das Glamour-Girl Leerdam war nicht am Start. (sda)
Kanada liegt auch nach dem 2. Drittel zurück
Es sieht nicht gut aus für das kanadische Eishockey-Team. Nach 40 Minuten führt Finnland mit 2:1. In der 24. Minute erzielte Erik Haula in Unterzahl das 2:0 für die Finnen. Haula konnte alleine auf das gegnerische Tor zulaufen und liess Torhüter Jordan Binnington keine Chance.
Zehn Minuten später waren die Kanadier wieder in Überzahl und konnten auf 1:2 verkürzen
Finnland führt nach dem ersten Drittel
Wie im Viertelfinal gegen Tschechien, liegt Kanada auch im Halbfinal gegen Finnland nach dem ersten Drittel zurück. Mikko Rantanen erzielte das einzige Tor in den ersten 20 Minuten.
Norwegischer Doppelsieg im Biathlon-Massenstart
Die Norweger dominieren im Massenstart der Männer über 15 km. Johannes Dale-Skjevdal blieb bei 20 Schüssen ohne Fehler und triumphierte überraschend erstmals bei Olympischen Spielen. Hinter dem 28-Jährigen wurde Sturla Laegreid mit gut zehn Sekunden Rückstand Zweiter. Bronze sicherte sich der Franzose Quentin Fillon Maillet trotz drei Schiessfehlern. Der nun fünffache Olympiasieger überholte in der Schlussrunde den Deutschen Philipp Horn, der erst beim letzten Schiessen einen Fehler beging.
Die Schweizer beendeten das Rennen mit deutlichem Rückstand ausserhalb der Top 10. Joscha Burkhalter wurde mit zwei Schiessfehlern Elfter, Sebastian Stalder mit nur einem Fehler 13. und Niklas Hartweg, dem sechs Fehler unterliefen, kam als 24. fast fünf Minuten nach Sieger Dale-Skjevdal ins Ziel.
