Die Schweizer Männer-Equipe gewinnt im olympischen Curling-Turnier in Cortina auch ihr drittes Spiel. Das Quartett mit Skip Yannick Schwaller bezwingt China in einem umstrittenen Spiel mit 9:7.
China führte 2:0, 3:2 und später nochmals mit 7:6. Chinas Skip Xiaoming Xu hätte mit seinem letzten Stein im letzten End den Schweizern die erste Niederlage zufügen können. Sein Fehlstein besiegelte den Schweizer 9:7-Sieg. (abu/sda)
