Gregor Deschwanden (Bild) und Felix Trunz beendeten den olympischen Super-Team-Wettkampf auf Platz 7. Zunächst lag das Feld noch eng beisammen und die Schweizer durften sogar mit Bronze liebäugeln. Im zweiten Umgang bekundete Deschwanden Pech: Ausgerechnet bei ihm frischte der Rückenwind auf, die kleine Medaillenchance war dahin.
Gold holte Österreich mit Jan Hörl und Stephan Embacher. Die letzten vier Springer wurden bei heftigem Schneetreiben nicht mehr über die Schanze gelassen. In die Wertung kam das Resultat nach dem 2. Durchgang. Hörl und Embacher setzten sich deutlich vor den Polen und den Norwegern durch, die 0,3 Punkte vor Deutschland Bronze holten. (ram/sda)
