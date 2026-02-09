Die Halbfinals waren für das Mixed-Curling-Ehepaar Briar Schwaller-Hürlimann und Yannick Schwaller schon vor dem letzten Spiel der Round Robin nicht mehr zu erreichen. Das Schweizer Duo verlor es gegen Kanada mit 4:8. In neun Partien gewannen die Schwallers vier Mal und verloren fünf. (ram)
Olympiaticker
Schwallers beenden Turnier mit Niederlage +++ 5 Flieger mit NHL-Stars angekommen
Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand-Cortina werden am 6. Februar eröffnet. Bis am 22. Februar geht es in 116 Wettkämpfen in 16 Sportarten um Gold, Silber und Bronze.
Schwallers scheiden mit Niederlage aus
Eiskunstläuferin erhält Aufschub von ihrer Uni
Am Samstag ging die kanadische Eiskunstläuferin Madelina Schizas viral. Sie bat ihre Universität um Aufschub bei einer Arbeit, weil sie am Freitag im olympischen Team-Event teilnahm und deshalb eine Arbeit fristgerecht an ebendiesem Freitag einreichen konnte. Nun meldete sich die McMasters Universität von Ontario, respektive ihr Professor bei der Kanadierin: Schizas kann sich voll auf die Olympischen Spiele konzentrieren und darf die Arbeit wann immer sie fertig ist, direkt beim Professor einreichen.
Fünf Flieger voll mit NHL-Stars
Nach den Fahnenträgern Nino Niederreiter, Leon Draisaitl (Deutschland) und David Pastrnak (Tschechien) sind am Sonntag zahlreiche weitere NHL-Stars im Olympischen Dorf in Mailand eingetroffen. Fünf Flieger schickte die nordamerikanische Profiliga am Sonntag aus den USA nach Italien. Unter den Passagieren befanden sich auch die restlichen Schweizer Olympia-Teilnehmer aus der NHL. Damit konnte Nationaltrainer Patrick Fischer vier Tage vor dem ersten Gruppenspiel gegen Frankreich erstmals mit dem kompletten Team trainieren. (riz/sda)
Burri verpasst Final der Top 12
Der Big-Air-Final im Snowboard findet auch bei den Frauen ohne Schweizer Beteiligung statt. Ariane Burri verpasste in der Qualifikation als 19. den Einzug in den Final der besten zwölf vom Montagabend.
Nach einem soliden ersten und einem missglückten zweiten Sprung blieb die erhoffte Aufholjagd der 25-jährigen Luzernerin im dritten Versuch aus. Bei der Landung griff sie leicht mit den Händen in den Schnee und verbesserte sich mit dem Total von 142,75 Punkten lediglich um zwei statt der benötigten neun Ränge. Zur Finalqualifikation fehlten Burri mehr als zehn Zähler. Eine weitere Chance auf den Finaleinzug bietet sich ihr zu Beginn der zweiten Olympia-Woche in der Slopestyle-Konkurrenz. In dieser Disziplin hatte sich Burri vor vier Jahren in Peking für die Medaillenentscheidung qualifiziert. (riz/sda)
Ein Selfie mit der jamaikanischen Bobmannschaft ist sehr begehrt
Viva Jamaica!— Jamaica Bobsleigh and Skeleton Federation (@JBSFed) February 7, 2026
#MilanoCortina #Bobsled #CoolRunnings pic.twitter.com/TNxPGuI6pJ
Hackl Schorsch stürzt in Schacht
Die deutsche Rodel-Legende Georg Hackl hat sich in Cortina bei einem Sturz verletzt. Der dreifache Olympiasieger, als Trainer Österreichs bei den Olympischen Spielen, war am Eiskanal rund zwei Meter tief in einen Schacht gefallen. Dabei kugelte sich Hackl eine Schulter aus. Mittlerweile hat er den Spital verlassen können. (ram)
Biathlon-Staffel ohne Chance aufs Podest
Die Schweizer Mixed-Staffel der Biathletinnen und Biathleten belegt Rang 10. In den Kampf um die Medaillen konnte das Quartett Sebastian Stalder, Niklas Hartweg, Lea Meier und Amy Baserga nie eingreifen.
Gold ging an Topfavorit Frankreich, das sich vor Gastgeber Italien durchsetzte. Spannend wurde es im letzten Schiessen um die Bronzemedaille: Deutschland leistete sich eine Strafrunde, aber weil Norwegen zwei Mal kreiseln musste, reichte es doch fürs Podest. (ram)
Erstes Gold für Österreich
Benjamin Karl heisst der Olympiasieger im Parallelriesenslalom der Snowboarder. Der 40-jährige Österreicher wiederholte seinen Triumph von Peking 2022 und bescherte seinem Land die erste Goldmedaille dieser Spiele – die er im Ziel oben ohne feierte.
Im spannenden Final schlug Karl den Koreaner Kim Sangkyum. Bronze ging an Tervel Zamfirov aus Bulgarien.
Bei den Frauen triumphierte die Tschechin Zuzana Maderova. Sie setzte sich gegen die Österreicherin Sabine Payer durch, den kleinen Final entschied Lucia Dalmasso aus Italien für sich. (ram)
Schwallers wahren Medaillen-Chance
Das Curling-Ehepaar Briar Schwaller-Hürlimann und Yannick Schwaller feiert im Mixed-Doppel einen wichtigen Sieg im Kampf um die Halbfinal-Teilnahme. Es schlägt das zuvor ungeschlagene Grossbritannien mit 7:6. Das Schweizer Duo legte einen Topstart hin und führte nach drei Ends mit 4:0. Jedoch liessen die Schwallers etwas nach, weshalb sie vor dem letzten End mit 5:6 hinten lagen.
Das Schweizer Mixed-Doppel hat nun vier Siege und drei Niederlagen auf dem Konto. Damit belegt es aktuell den 5. Platz. Am Abend bekommen es Briar Hürlimann-Schwaller und Yannick Schwaller mit Norwegen zu tun, das bisher erst zweimal gewonnen hat. Ein weiterer Sieg ist Pflicht. (ram/sda)
Ledecka und Miki ausgeschieden
Gold im Parallelriesenslalom der Snowboarderinnen geht nicht an eine der beiden Topfavoritinnen. Ester Ledecka (Bild), die Olympiasiegerin von 2018 und 2022, scheiterte nach einem Fehler im Viertelfinal an Sabine Payer aus Österreich.
Auch für die amtierende Weltmeisterin endete der Gold-Traum im Viertelfinal. Miki Tsubaki blieb an der Italienerin Elisa Caffont hängen.
Zogg und Caviezel früh gescheitert
Snowboarderin Julie Zogg ist in den Achtelfinals des Parallel-Riesenslaloms ausgeschieden. Die 33-Jährige unterlag der Italienerin Elisa Caffont.
«Es ist hart, weil ich realisiere, dass es jetzt dann fertig ist», sagte Zogg mit feuchten Augen im SRF-Interview. Die zweifache Weltmeisterin im Parallel-Slalom tritt Ende Saison zurück.
Bei den Männern können die Schweizer ebenfalls nicht in den Kampf um die Medaillen eingreifen. Dario Caviezel hatte die Qualifikation als einziger überstanden. Er scheitert in der K.o.-Phase bei erster Gelegenheit gegen Mirko Felicetti aus Italien. (ram)
Klaebo gewinnt den Skiathlon
Johannes Hösflot Klaebo gewinnt den Skiathlon über 20 Kilometer. Der Topfavorit aus Norwegen setzte sich kurz vor dem Ziel von der Spitzengruppe ab und triumphierte solo. Es war Klaebos sechster Olympiasieg.
Dahinter sorgte Mathis Desloges für eine riesige Überraschung. Der Franzose gewann Silber, nachdem er es im Weltcup noch nie aufs Podest geschafft hatte. Desloges rang im Zielsprint den Norweger Martin Nyenget nieder.
Die beiden Schweizer Starter kamen mit Verspätung ins Ziel. Nicola Wigger belegte Rang 30, Beda Klee wurde 46.
