Die Schweizer Curlerinnen um Skip Silvana Tirinzoni mussten im fünften Spiel die zweite Niederlage hinnehmen. Gegen die auch nach sechs Partien ungeschlagenen Schwedinnen von Skip Anna Hasselborg unterlagen Tirinzoni, Selina Witschonke, Carole Howald und Alina Pätz knapp 4:6. Im neunten End schrieb die Schweiz mit Vorteil des letzten Steins lediglich einen Stein, wodurch die Schwedinnen mit Vorsprung ins letzte End gingen. Dort entschieden sie das Spiel mit dem letzten Stein.
Die Schweizerinnen sind als Drittplatzierte aber weiterhin auf Kurs. Bereits am heutigen Montagabend geht es mit der Partie gegen Grossbritannien weiter. Die Britinnen gewannen bisher zwei von fünf Spielen.
