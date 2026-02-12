Das Curling-Team der Frauen um Skip Silvana Tirinzoni startet erfolgreich ins Olympia-Turnier. Die Schweizerinnen konnten zum Auftakt Italien 7:4 schlagen. Das gesamte Quartett spielte sehr, sehr gut. Vor allem spielten die Schweizerinnen weitaus viel präziser und konstanter als die Italienerinnen. Dann, wenn Tirinzoni und Co. den letzten Stein spielen konnten, im zweiten End (zum 2:1), im fünften End (zum 4:2) und im siebenten End (zum 6:3) jeweils zwei Punkte.
In den nächsten Runden treffen die Schweizerinnen auf China (am Freitag), Japan und Kanada (beide am Samstag). (ram/sda)
