Was für ein Start 🤩 Erster Tag und schon die erste Goldmedaille!! Herzliche Gratulation an Franjo von Allmen 🥇 Das war einfach Spitze 🙌🏻 Meine Glückwünsche gelten aber auch dem ganzen Team: 3 Schweizer unter den ersten 5. 🇨🇭🇨🇭🇨🇭#MilanoCortina2026@ambasciatasvizz pic.twitter.com/58eQsbpRSt — Guy Parmelin (@ParmelinG) February 7, 2026

Guy Parmelin hat Abfahrtssieger Franjo von Allmen am Samstag direkt von Mailand aus bejubelt. «Das war einfach Spitze», liess der Bundespräsident auf X verlauten. Er habe die «unglaubliche Leistung» des Berner Oberländers vom House of Switzerland aus mitverfolgt, schrieb der Bundesrat am Samstag und teilte Bilder seines Aufenthalts.Parmelin nahm am Freitag an der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele in Mailand teil. Im Rahmen seiner Reise besuchte er zudem italienische Brandopfer von Crans-Montana im Mailänder Niguarda-Spital und traf auf Staatspräsident Sergio Mattarella sowie Ministerpräsidentin Giorgia Meloni.Wie die italienische Nachrichtenagentur Adnkronos berichtete, sprach Parmelin auch in diesem Rahmen von Allmens Sieg an: «Die Beziehungen zwischen den beiden Ländern sind sehr gut, auch wenn sie sich heute vielleicht wieder etwas angespannt haben, da ein Schweizer zwei Italiener geschlagen hat. Aber das ist bei weitem weniger gravierend als das, was wir in Crans-Montana erlebt haben. Mit Italien haben wir immer gute Beziehungen.» (riz/sda)