Die Halfpipe-Qualifikation der Frauen ist von einem schweren Sturz überschattet worden. Die Chinesin Jiayu Liu blieb mit ihrem Board bei der Landung an der Kante hängen und prallte mit dem Kopf heftig auf. Liu blieb regungslos liegen und wurde sofort von Betreuern gepflegt. Nach einigen Minuten wurde sie mit einem Rettungsschlitten abtransportiert und die Qualifikation konnte fortgesetzt werden. Informationen zu ihrem Gesundheitszustand gibt es nicht.
Jiayu Liu gehört zu den grossen Namen in der Snowboard-Szene. Die 33-jährige Chinesin wurde 2009 Weltmeisterin in der Halfpipe, 2018 holte sie bei den Olympischen Spielen Silber. (dab)
