recht sonnig
DE | FR
burger
Sport
Premier League

Granit Xhakas neuer Teamkollege sagte ihm: «Alle hassten dich»

Football - FA Cup - 3rd Round - Everton FC v Sunderland AFC LIVERPOOL, ENGLAND - Saturday, January 10, 2026: Sunderland s captain Granit Xhaka celebrates after scoring his side s second penalty of the ...
Seine Teamkollegen erwarteten einen bierernsten Typen – doch Granit Xhaka überraschte sie.Bild: www.imago-images.de

«Alle hassen dich»: So kommt Granit Xhaka bei Gegenspielern an

Nati-Captain Granit Xhaka ist ein Leader und hervorragender Fussballer – aber bestimmt kein angenehmer Gegenspieler. Dies verriet ihm nun auch ein Teamkollege.
07.02.2026, 11:0407.02.2026, 11:04

Sunderland trifft am heutigen Samstag auswärts auf Arsenal (16 Uhr). Für Granit Xhaka wäre es eine emotionale Rückkehr an alte Wirkungsstätte gewesen, wo er gute aber auch die schwierigsten Zeiten seiner Karriere erlebte. Wegen einer Verletzung kann der Captain aber nicht dabei sein – vielleicht auch zur Erleichterung einiger seiner alten Kollegen.

Denn Xhaka ist sicher kein angenehmer Gegenspieler. «Ich weiss dass viele Klubs oder Spieler mich auf dem Feld nicht mögen», erklärte der 33-Jährige im Interview der BBC. Dies bestätigte ihm auch Lutsharel Geertruida, sein neuer Teamkollege bei Sunderland. Gegen den 25-jährigen Niederländer spielte Xhaka bereits mit Leverkusen. Geertruida trug damals noch das Trikot von Leipzig, bei dem der Leihspieler noch immer unter Vertrag steht.

«Du provozierst und redest viel.»
Lutsharel Geertruida zu Xhaka

«Ich habe ihn gefragt, wie es war, gegen mich zu spielen», erzählt Xhaka, «und er hat geantwortet: ‹Alle hassen dich!›» Der Schweizer Nati-Captain schien davon überrascht. Nach den Gründen gefragt, erklärte Geertruida: «Du provozierst und redest viel.»

Sunderland v Wolverhampton Wanderers, Premier League Granit Xhaka Of Sunderland celebrates winning with Lutsharel Geertruida Of Sunderland during the Sunderland v Wolverhampton Wanderers Premier Leagu ...
Lutsharel Geertruida ist wohl froh, dass er nun mit Xhaka im Team spielt.Bild: www.imago-images.de

Xhaka tue dies aber mit einer klaren Intention: «Ich will einfach gewinnen. Ich bin nicht hier, um Freunde zu machen, sondern um zu gewinnen.» Weil er von sich selbst viel fordere, tue er dies auch von anderen. «Manchmal kommt das bei gewissen Personen falsch an», glaubt Xhaka und fügt an: «Nach den Spielen bin ich der umgänglichste Typ, den du treffen kannst.»

«Wirke ich nach aussen so? Denn eigentlich bin ich überhaupt nicht so ein Typ!»
Granit Xhaka
Von Fans und Experten gefeiert, vom Team geliebt: «Granit Xhaka hat alle beflügelt»

Geertruida war aber nicht der einzige, der in Xhakas Augen ein falsches Bild von ihm hatte. So hätten ihm weitere Teamkollegen erzählt, dass sie eigentlich einen «sehr ernsten Typen, der nie Spässe macht oder lacht» erwartet. Xhaka fragte: «Wirke ich nach aussen so? Denn eigentlich bin ich überhaupt nicht so ein Typ!»

Vielmehr sei er gerne unter Leuten und ein sehr offener Mensch. Alleine sein möge er hingegen gar nicht. «Ich hasse es», so Xhaka, «deshalb schlafe ich nicht im Schlafzimmer, wenn meine Familie nicht zu Hause ist. Weil ich mich dann alleine fühle. Also schlafe ich im Wohnzimmer.»

Auch bei Sunderland lernten sie Xhaka längst von einer anderen Seite kennen. Im Team ist der Captain ebenso beliebt wie bei den Fans. Mitspieler Dan Ballard schwärmte im Dezember: «Er hat alle beflügelt.» Xhaka sei ein «fantastischer Typ». Doch der Basler weiss selbst: «Auf dem Feld bin ich vielleicht etwas anders.» (nih)

Mehr Sport:
Granit Xhaka zofft sich mit Fans – das machte den Nati-Captain wohl so hässig
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
So schön ist Sunderland, oder eben auch nicht
1 / 10
So schön ist Sunderland, oder eben auch nicht

So sieht das Stadtzentrum von Sunderland aus.
quelle: www.imago-images.de / imago images
Auf Facebook teilenAuf X teilen
J.D. Vance und Frau Usha werden bei Olympia-Eröffnungszeremonie ausgebuht
Video: extern
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Kranker Hischier nimmt «über 4 kg» ab und trifft trotzdem – Moser vor Olympia vermöbelt
Nico Hischier (NJ), 1 Tor, 4 Schüsse, 1 Block, 1 Check
Timo Meier (NJ), 2 Schüsse, 1 Check, 18:46 TOI
Jonas Siegenthaler (NJ), 18:09 TOI​
Zur Story