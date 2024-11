Aber der Show mangelt es an Rivalitäten. Während sich in ähnlich aufgebauten Reality-TV-Sendungen intellektuell talentfreie Influencer verbal auf die Mütze geben, herrscht bei «Champion der Champions» – wenig überraschend – Friede, Freude, Eierkuchen. Dabei lebt ein Wettkampf vom gesunden Gegeneinander und nicht davon, dass sich Kontrahenten freundschaftlich anfeuern.

Nach dem zweiten Spiel bringt der Velorennfahrer Franco Marvulli den besten Satz der ersten Folge. «Ich bin wie ein Dino: Grosse Klappe, schwache Arme!», kommentiert der Zürcher, nachdem er als Erster ausgeschieden ist, und imitiert einen Tyrannosaurus Rex. Die Teilnehmenden müssen, so lange es geht, ihre Arme ausstrecken – und wieder ist es am Ende Beat Hefti, der gewinnt. Ich hätte vor der Sendung wetten sollen.

Beat Hefti ist mein Favorit, weil mir ein befreundeter Ex-Profisportler einmal eine Geschichte über den Bob-Olympiasieger erzählte. Im nationalen Sportzentrum in Magglingen gebe es einen Test, den beim Eintritt jede und jeder absolvieren müsse. Niemand habe es dabei je geschafft, eine Art Metallkäfig in die Höhe zu stemmen – bis Hefti kam. Wer soll also diesen starken Mann schlagen können?

Ex-Sportler werden in eine Villa gesteckt und sie müssen sich in Spielen gegeneinander beweisen. Dieser Mix aus Reality-TV und Super10Kampf ist eine neue Sendung des SRF. Heute Abend wurde die erste Folge von «Champion der Champions» ausgestrahlt.

«Ich will auf Top-Niveau zurückkommen» – Leonardo Genoni fiebert seinem Comeback entgegen

Nach erfolgreichem Aufbautraining steht die Rückkehr von Leonardo Genoni bevor. Bereits in diesen Tagen? Der 37-Jährige spricht über die komplizierten letzten Wochen und äussert sich zu seinem Formstand.

Es waren fabelhafte Fangquoten, mit welchen Leonardo Genoni, 37, im Halbfinal und im Final an der WM dieses Jahres in Tschechien brillierte: 95,5 und 96,8 Prozent. Er lief zur Bestform auf. «Krank» sei es gewesen, was sein Schützling vollbracht habe, schwärmte Peter Mettler nach dem Turnier. Der Schwyzer amtete bis im Frühling als Goalietrainer der Schweizer Nationalmannschaft. Und: «Genoni hat einige Personen Lügen gestraft.» Mettlers Votum war ein Seitenhieb an die Kritiker, welche eine Wachablösung der «alten Garde» fordern.