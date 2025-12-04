Dreijähriger stellt Schach-Rekord auf – Vater spricht von «Stolz und Ehre»

In seinem Alter können andere gerade sprechen. Sarwagya Singh Kushwaha hat mit drei Jahren bereits eine Bestmarke im Schach aufgestellt.

Ein Dreijähriger hat Geschichte geschrieben: Sarwagya Singh Kushwaha aus Indien hat als jüngster Spieler der Geschichte eine offizielle Wertungszahl des Weltschachverbands FIDE erreicht. Zum Zeitpunkt des Rekords war der Junge aus dem Bundesstaat Madhya Pradesh exakt drei Jahre, sieben Monate und 20 Tage alt.

Damit unterbot er die bisherige Bestmarke seines Landsmanns Anish Sarkar, der im November 2024 erstmals gelistet wurde – damals im Alter von drei Jahren, acht Monaten und 19 Tagen.

Mit den Wertungszahlen wird die Spielstärke bewertet. Kushwaha besucht noch die Vorschule und weist bereits eine Schnellschach-Wertungszahl von 1572 Punkten auf. Um eine solche FIDE-Zahl zu erhalten, muss mindestens ein Gegner mit bestehender Wertung besiegt werden.

«Wir wollen, dass er ein Grossmeister wird»

Der Vater des Wunderkindes, Siddharth Singh, sprach gegenüber indischen Medien von «grossem Stolz und Ehre» und fügte hinzu: "«Wir wollen, dass er ein Großmeister wird.»

Kushwaha schlug bei Turnieren in seiner Heimat und anderen Regionen Indiens bereits drei gewertete Spieler. Zum Vergleich: Weltmeister Magnus Carlsen führt die Schnellschach-Weltrangliste mit einer Wertungszahl von 2.824 an.

Indien gilt seit Jahren als Schach-Hochburg und hat zahlreiche Spitzenspieler hervorgebracht, darunter den aktuellen Weltmeister Gukesh Dommaraju sowie den fünfmaligen Weltmeister Viswanathan Anand.