Sport

Schaun mer mal

Bellingham fängt Bierbecher von wütendem Fan und gönnt sich Schlückchen



Bild: keystone

Bellingham fängt Bierbecher von wütendem Fan und gönnt sich Schlückchen

Die Zuschauer in der BayArena in Leverkusen erlebten am Samstagnachmittag eine Bundesliga-Partie, die sie wohl nicht so schnell vergessen. Drei Mal ging Bayer Leverkusen in Führung – doch jedes Mal gelang Borussia Dortmund der Ausgleich. Und schliesslich gar der Sieg: Erling Haaland erzielte mittels Foulpenalty den Treffer zum 4:3-Erfolg des BVB.

Gefilmt wurde dieser Treffer nicht nur von TV-Kameras, sondern auch von einem Fan in einem Leverkusener Block. Rund um ihn herum sind die Kollegen nicht ganz so erfreut wie die feiernden BVB-Spieler auf dem Platz, zahlreiche fliegende Bierbecher zeugen vom Frust beim Leverkusener Anhang.

Im Dortmunder Jubelknäuel beweist dabei Jude Bellingham einmal mehr seine Vielseitigkeit. Torschütze Haaland nimmt den 18-jährigen Engländer Huckepack und dieser fängt mitten in den Feierlichkeiten einen der Bierbecher und deutet an, daraus zu trinken:

Bellingham war auch zuletzt in Ungarn dabei, als Englands dunkelhäutige Nationalspieler rassistisch beleidigt wurden. Auch dort reagierten die Fussballer damit, dass sie sich Bierbecher, die aufs Feld flogen, demonstrativ an die Lippen setzten. (ram)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

33 Momente, in denen sich jemand ein Bier gönnte 1 / 35 33 Momente, in denen sich jemand ein Bier gönnte quelle: epa/epa / christian bruna Für 100 Liter Bier brauchst du nur 8 Kilo altes Brot und ... Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter