Nachtragende deutsche Fans – Cucurella ein Jahr nach EM-Handspiel ausgebuht

An der Europameisterschaft im letzten Sommer sorgte Marc Cucurella mit einem nicht geahndeten Handspiel im Viertelfinal für Ärger bei den deutschen Fans. Diese haben es dem Spanier noch immer nicht verziehen.

Als Spaniens Nationalmannschaft in Stuttgart zum Halbfinal der Nations League gegen Frankreich auflief, war der Empfang für einen Spieler besonders frostig: Marc Cucurella wurde von Teilen des Publikums lautstark ausgebuht. Der Aussenverteidiger des FC Chelsea stand erneut im Mittelpunkt – fast ein Jahr nach seiner umstrittenen Szene bei der EM.

Damals war der 26-Jährige im Viertelfinal gegen Deutschland ins Rampenlicht geraten, nachdem ein mögliches Handspiel von ihm ungeahndet geblieben war. Jamal Musiala hatte den Ball aus kurzer Distanz an Cucurellas Arm geschossen. Der erwartete Elfmeterpfiff blieb jedoch aus – zum Entsetzen der deutschen Spieler und Fans. Die Szene sorgte europaweit für Diskussionen, denn Schiedsrichter Anthony Taylor aus England liess weiterspielen. Cucurella wurde für viele zum Gesicht dieser Entscheidung – obwohl die Verantwortung bei Taylor lag. Deutschland schied aus, Spanien gewann später mit 2:1 nach Verlängerung und holte sich letztlich den EM-Titel.

Auch jetzt noch zeigten sich viele Fans in Stuttgart unversöhnlich. Bereits bei der Vorstellung der Mannschaft vor Spielbeginn gab es Pfiffe, als Cucurellas Name genannt wurde. Auch in den Anfangsminuten der Partie wurde der Verteidiger bei jeder Ballberührung ausgepfiffen.

Vor dem Spiel hatte sich der Spanier äusserlich gelassen gezeigt. Auf die absehbare Reaktion angesprochen, sagte er: «Ich bin darauf vorbereitet, wieder ausgebuht zu werden.» (nih/t-online/dpa)