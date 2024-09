Packers-Quarterback Malik Willis musste mit ungewöhnlichen Umständen zurechtkommen. Bild: www.imago-images.de

NFL-Profi kotzt auf den Ball – und sorgt bei Mitspieler für Probleme

Eigentlich hätte NFL-Quarterback Malik Willis den Ball bei dem Spielzug werfen sollen, doch das tat er nicht – sehr zur Verwunderung von seinem Trainer Matt LaFleur. Schliesslich musste Green Bay eigentlich 10 Yards überwinden, um ein neues First Down zu erreichen. Weil Willis aber nicht zum Pass ansetzte, gelang dies nicht. Der Grund für die Planänderung des eigentlichen Ersatzquarterbacks war ziemlich kurios.

Diesen erklärte Packers-Coach LaFleur nach dem Spiel: «Ich habe Malik gefragt, weshalb er nicht geworfen hat und er hat mir gesagt, dass Josh Myers auf den Ball erbrochen hatte.» Myers ist der Center, der dafür zuständig ist, den Ball am Beginn jedes Spielzugs nach hinten zu reichen. In diesem Fall musste er vor dem Snap aber tatsächlich noch etwas ausspeien, wie ein Video zeigt.

«Das war das erste Mal, dass ich das hörte», ergänzte LaFleur, der Verständnis für den 25-jährigen Quarterback zeigte. «Ich musste noch nie einen Ball mit Erbrochenem darauf werfen, ich glaube Malik gefiel es nicht besonders», so der 44-Jährige, der nach dem Spiel darüber lachen konnte. Schliesslich hatten seine Packers gegen die Indianapolis Colts 16:10 gewonnen.

Auch Myers selbst äusserte sich zu der ungewöhnlichen Situation. Dass er den Spielzug begann, obwohl er kurz zuvor noch erbrechen musste, begründete der 26-Jährige ganz einfach: «Ich muss meinen Job machen. Keinen kümmert es, dass ich mich übergebe, wenn ich einen Sack zulasse. Ich muss meinen Gegner blocken. Das ist das einzige, was ich im Kopf habe.» Schon im ersten Spiel gegen Philadelphia musste sich Myers gemäss eigener Aussage übergeben. Diese Partie verlor Green Bay jedoch.

Als Grund für seine Übelkeit gab Myers die Hitze an – in Green Bay wurde bei rund 30 Grad gespielt. «Vielleicht war es eine Hyperhydratation, vielleicht war ich einfach zu voll mit Wasser», so der zentrale Spieler der Offensive Line. Trotz des kleinen Zwischenfalls machten Myers und Co. einen guten Job. Die O-Line liess keinen Sack zu und riss eine Menge Lücken in die Defensive, welche Willis und die Runningbacks zu insgesamt 261 Rushing-Yards nutzten – ein überragender Wert.

Auch deshalb konnten die Packers nach der Niederlage gegen Philadelphia eine gute Reaktion zeigen und den ersten Sieg der neuen Saison einfahren. Damit steht Green Bay nun wieder gleichauf mit den Philadelphia Eagles, die in der Nacht auf Dienstag überraschend den Atlanta Falcons unterlagen. (nih)