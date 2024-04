Beinahe hätte er Bayern zum Sieg geschossen – nach dem Spiel wurde Harry Kane von den Arsenal-Fans verhöhnt. Bild: www.imago-images.de

Bayern-Star Kane von Arsenal-Fans verhöhnt – mit Granit-Xhaka-Lied

Mehr «Sport»

Es war ein solider Auftritt, den der FC Bayern München wenige Tage nach der Blamage in Heidenheim in der Champions League gezeigt hat. Gegen Premier-League-Leader Arsenal verschaffte sich der Bundesligist mit einem 2:2-Unentschieden eine gute Ausgangslage für das Rückspiel in München. Einen der Treffer erzielte dabei Harry Kane per Penalty.

Der 30-jährige Stürmer schoss seine Tore vor dem Wechsel nach Deutschland im letzten Sommer jahrelang für Tottenham Hotspur – den Erzrivalen von Arsenal. Bereits zum 15. Mal traf Kane am Dienstagabend im 20. Spiel gegen die Gunners. Kein Wunder also ist der englische Nationalspieler bei den Arsenal-Fans auch nach seinem Weggang von den Spurs nicht besonders beliebt. Das liessen sie ihn nach dem Viertelfinal-Hinspiel deutlich spüren.

Als Kane gerade dabei war, dem Fernsehsender TNT ein Interview am Spielfeldrand zu geben, wurde er von einigen Zuschauerinnen und Zuschauern verhöhnt – und zwar mit einem Verweis auf Granit Xhaka. So sangen einige Fans des Heimteam «Granit Xhaka ist Erster in deiner Liga» und skandierten dann noch den Namen des Leverkusen-Stars und Schweizer Nati-Captains. Dies war sogar im Fernsehen sehr gut zu hören.

Dass Xhaka mit Leverkusen die Bundesliga anführt, freut viele Fans der Gunners. Der 31-Jährige spielte nämlich sieben Jahre lang für Arsenal und wurde zum Ende seiner Zeit in Nordlondon zu einem der Fan-Lieblinge. Nun dürfte er verhindern, dass Kane auch bei einem anderen Verein als Tottenham weiterhin keine Meisterschaft gewinnt. Die Bayern dürften national nämlich erstmals seit zwölf Jahren leer ausgehen – eine Hoffnung bleibt Kane und Co. aber noch: der Titel in der Champions League.

Ob das Team von Thomas Tuchel dieses Ziel ebenfalls verpasst und Kanes Karriere erstmal weiterhin ohne Triumph bleibt, liegt unter anderem in den Händen Arsenals. (nih)