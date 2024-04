Mittelfeldspieler Rodri: Dank ihm konnte Manchester City eigentlich gar nicht verlieren. Bild: keystone

Warum ManCity gegen Real einfach unschlagbar war und was Guardiola kritisiert

Kein Sieger im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League: Manchester City konnte gegen Real Madrid gar nicht verlieren. Trotzdem kritisiert Pep Guardiola ein Detail.

Gestern hat die Champions League wieder gezeigt, warum Fussballfans sie eigentlich so lieben. Zwar gab es in den ersten beiden Viertelfinal-Hinspielen keinen Sieger, aber insgesamt zehn Tore und verrücktes Spektakel. In beiden Partien ging es hin und her. Am Ende trennten sich Real Madrid und Manchester City mit einem 3:3-Remis, Arsenal gegen Bayern München endete mit 2:2.

Unschlagbarer Rodri

Manchester City ging im Bernabéu, unter erstmals geschlossenem Dach, früh in Führung, doch Real Madrid drehte das Spiel noch in der ersten Viertelstunde. Nach der Pause schlugen die Engländer dann doppelt zu, ehe Reals Federico Valverde mit einem herrlichen Volley für den 3:3-Endstand sorgte.

Dass die «Skyblues» das Spiel nicht verlieren konnten, war eigentlich schon klar, als die Startaufstellung bekannt wurde. Denn: Rodri spielte. Mit dem Spanier auf dem Platz ist Manchester City quasi unschlagbar. Das letzte Mal hat Rodri mit City vor 429 Tagen und 66 Spielen ein Spiel verloren. Das war eine 0:1-Pleite auswärts bei Tottenham in der Premier League. Seither hat die Mannschaft von Pep Guardiola mit Rodri 51 Siege und 15 Unentschieden geholt.

So war Pep Guardiola nach dem Schlusspfiff trotz zweifach verspielter Führung einigermassen zufrieden: «Wir nehmen das Unentschieden mit.» Es sei unmöglich, das Umschaltspiel von Real zu kontrollieren, besonders in deren Stadion, erklärte der Spanier. Sein Team habe viele Bälle verloren, obwohl sie eigentlich ballsichere Spieler seien. Besonders erfreut war Guardiola über die Mentalität seiner Mannschaft: «In unseren ersten paar Saisons hätten wir ein solches Spiel mit 4:1 oder 5:1 verloren.»

Kaum zu sehen war in diesem Spiel übrigens Stürmerstar Erling Haaland. Der Norweger hatte während 90 Minuten nur 20 Ballberührungen. Seine auffälligste Szene war, als er vom Schiedsrichter versehentlich einen Schlag ins Gesicht kassierte.

Enttäuschung bei Real Madrid

Deutlich niedergeschlagener waren die Akteure von Real Madrid. «Es fühlt sich wie eine Niederlage an», sagte Federico Valverde, der für den 3:3-Ausgleich gesorgt hatte. Auch Spielmacher Toni Kroos betonte, dass er mit dem Ergebnis nicht zufrieden sei, weil man es verpasst habe, nach dem 2:1 weitere Tore zu schiessen.

Etwas nüchterner betrachtete Reals Trainer Carlo Ancelotti das Spiel: «Ich wollte einen kleinen Vorsprung herausspielen, aber wir müssen zufrieden sein. Wir haben gekämpft, und wenn wir das auch im Rückspiel tun, können wir durchkommen.» Der Italiener betonte, dass sie das Spiel mit dem Rückstand 20 Minuten vor dem Ende auch gut hätten verlieren können. Schwierig wird es im Rückspiel aber ohnehin: Real Madrid hat im Stadion von Manchester City noch nie gewonnen.

Eine Kritik hatte am Ende aber auch Pep Guardiola noch: «Sie haben heute das Dach zugemacht. Ich schaue mir lieber den Himmel an. Es ist ein tolles Stadion, aber Florentino (Real-Präsident Florentino Pérez, Anm.d.Red.) muss den Rasen noch verbessern.»