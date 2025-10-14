freundlich13°
KHL-Schiedsrichter macht schweren Fehler – und wird lebenslang gesperrt

Russia Ice hockey, Eishockey Kontinental League SKA - Avtomobilist 9025367 13.10.2025 SKA s players celebrate a goal during the Kontinental Hockey League ice hockey match between SKA St. Petersburg an ...
Zu Unrecht durfte SKA St. Petersburg am Montag über einen Sieg jubeln – für den Video-Schiedsrichter hatte das Konsequenzen.Bild: www.imago-images.de

Wegen dieses Fehlers wurde ein Hockey-Schiedsrichter lebenslang gesperrt

14.10.2025, 15:3214.10.2025, 15:48

Beim Betrachten der Videobilder bleibt kein Platz für zwei Meinungen: Dieser Treffer darf nicht gelten, der Puck dringt eindeutig durchs Aussennetz ins Tor ein:

KHL has banned a referee for life after allowing a winning goal that went through a hole in the net during a yesterday SKA v Avtomobilist game
byu/gamblewithyourlife inhockey

Der Video-Schiedsrichter beim KHL-Spiel zwischen SKA St. Petersburg und Automobilist Jekaterinburg sah dies aber anders – oder wollte dies aus unbekannten Gründen vielleicht anders sehen. Denn er liess das Tor von Andrej Pedan zum 2:1 für die Gastgeber zählen. Dies hat für ihn nun Konsequenzen, wie die russische Eishockey-Liga mitteilte: «Der Schiedsrichter wurde dauerhaft von der Leitung von KHL-Spielen suspendiert.»

Obwohl die Schiedsrichterabteilung den Fehler zugab und die betreffende Person lebenslang sperrte, bleibt der 2:1-Sieg von St. Petersburg über Jekaterinburg vorerst bestehen, das unterlegene Team habe keine Möglichkeit, Protest einzulegen. (nih)

